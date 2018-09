La cinci ani de la divorţul de Ducu Ion, actriţa Diana Dumitrescu s-a măritat pentru a doua oară, cu omul de afaceri Alin Boroi. Nunta a fost un eveniment discret la care vedeta a chemat doar prietenii apropiaţi şi familia. Evenimentul a fost loc weekend-ul trecut la Poiana Braşov, în pădure, potrivit click.ro.

„A fost emoţionant, obositor, cu bucurie, cu veselie, cu dans şi cu prieteni dragi. Am vrut să se întâmple totul în natură. Am avut şi vremea mea de partea noastră, deşi au dat câţiva stropi de ploaie. Am tremurat un pic la cununia religioasă. A fost în Poiana Braşov, în pădure. Ne-am hotărât să ne căsătorim în urmă cu două săptămâni. A fost foarte repede. Sunt foarte fericită. Nu mă aşteptam să fie atât de greu a doua oară, dar a fost mai greu ca prima dată.”, a spus Diana Dumitrescu la „Agenţia Vip”, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/diana-dumitrescu-primele-declaratii-dupa-nunta-fost-mai-greu-ca-prima-data