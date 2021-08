În luna august 959 de polițiști au efectuat 25.398 de verificări cu privire la persoane aflate în carantinare/izolare dar și legitimate în cadrul unor acțiuni punctuale.

Au fost efectuate 22.563 verificări la locațiile persoanelor aflate în carantinare/izolare, iar aproape 3000 de persoane au fost verificate în cadrul unor acțiuni de control în teren.

Totodată, au fost efectuate 719 verificări la societăți comerciale și 831 la restaurante, terase, baruri, etc. De asemenea, s-au efectuat 147 de controale la unități hoteliere, spații de cazare și 24 de verificări la piscine și ștranduri, zone de agrement. Au fost controlate 554 de mijloace de transport persoane.

Polițiștii au acționat în special în manieră preventivă, aplicând sancțiuni cu măsura avertismentului, prioritară fiind responsabilizarea și conștientizarea cetățenilor.

În cazurile de încălcare majoră a prevederilor legale, polițiștii au aplicat 61 de sancțiuni contravenționale pecuniare, valoarea acestora fiind de 59.000 lei.

De altfel, marea majoritate a sancțiunilor în valoare de 47.000 lei au fost aplicate celor față de care s-a dispus carantina sau izolarea ca urmare a diagnosticării sau venirii în țară din zone cu restricții și care au încălcat aceste măsuri esențiale pentru prevenirea răspândirii SarsCov2.