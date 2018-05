Are 84 de ani, dintre care 57 de ani petrecuţi pe scenă, în slujba publicului. Ar fi vrut să mai joace, pentru că este sănătos, însă regizorii nu l-au mai distribuit în filme sau în piese de teatru, ca odinioară. Marele artist a vorbit cu reporterii Click!, cu tristeţe în glas, despre dorul de scenă.

”Ultima dată am jucat în piesa «Amadeus» a lui Peter Shafer, în regia lui Toma Enache. S-a lansat în 2015 şi am apucat să joc doar un an, pentru că s-a îmbolnăvit Sebastian Papaiani. După ce acesta a murit, piesa nu s-a mai pus în scenă. Îmi este dor să fiu din nou acolo. Cred că asta e cea mai mare durere pentru un artist, să fie departe de scenă, de public, de aplauze. E ca şi cum ai ucide actorul.”, a declarat, cu emoţie în glas, maestrul Ion Dichiseanu, conform sursei citate.

