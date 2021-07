Primarul PNL de Șcheia, Vasile Andriciuc, dorește reabilitarea școlii din Sfântu Ilie aflată în stare avansată de degradare și construirea unui noi unități de învățământ pe un alt amplasament din sat. El a făcut declarația, la Radio Top, după ce unii consilieri de la PMP, PSD și USR l-au acuzat că nu pune în aplicare o hotărâre privind demolarea școlii și ridicarea alteia în același loc. Școala nu este funcțională.

Primarul a explicat: „În 2020 am încercat să repar școala din Sfântu Ilie. În momentul când am dat tencuiala jos, proiectantul mi-a spus că sunt niște fisuri. Am făcut expertiză și mi s-a dat soluția reabilitării. Am făcut proiectul, în baza expertizei, și s-a ajuns la concluzia că reabilitarea costă 5,7 milioane de lei. Am intrat cu aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici de trei ori în Consiliul Local, fără succes. Potrivit hotărârii Consiliului Local 34 din 26 iunie 2021, clădirea trebuie demolată în regim de urgență așa că am demarat procedura. Însă, trebuie avizul conform de la Consiliul de Administrație al unității de învățământ, de la Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Suceava și de la Ministerul Educației. Deocamdată, s-a ajuns la Consiliul de Administrație al școlii, care a dat aviz negativ cu 8 voturi la unul, adică, nu pentru demolare, ci pentru reabilitare, așa cum am solicitat și eu. Am înaintat întreaga documentație către Inspectoratul Școlar și după întrunirea Consiliului de Administrație voi primi un răspuns. Va urma Ministerul Educației”.

Primarul de Șcheia a mai spus: „Eu nu influențez pe nimeni, ci merg pe lege. Le-am explicat asta și contestatarilor, dar ei probabil că sunt mai grăbiți. În plus, ei nu vin cu justificări din punct de vedere juridic. Nu înțeleg de ce s-au opus reabilitării actualei școli și construirii alteia. Eu reprezint cetățenii. Eu îi reprezint și pe cei 142 de copii de la Școala din Sfântu Ilie și reprezint și cele 14 cadre didactice de-acolo”. Vasile Andriciuc estimează că reabilitarea ar dura aproximativ un an. Pentru ridicarea unei noi clădiri ar fi nevoie de 5 până la 7 ani. Primarul vrea o școală nouă în Sfântu Ilie prin Planul Național de Redresare și Reziliență. El a subliniat că de la toamnă copiii înscriși la Școala din Sfântu Ilie vor fi duși cu microbuzele la Școala din centrul comunei Șcheia, iar costurile vor fi de aproximativ 20.000 de lei lunar.