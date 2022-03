Ediția de primăvară a proiectului „Turul României Digi FM, cu Lucian Mîndruță”, desfășurată în parteneriat cu Asociația Let’s Do It, Romania! și Laboratoarele THEA, reunește ascultătorii #voluntari, în perioada 27 martie – 1 aprilie, la o nouă mișcare națională de curățenie și colectare a deșeurilor.

Lucian Mîndruță, realizator Digi FM, pornește, din nou, la drum prin România și va transmite emisiuni din locuri pe care, împreună cu voluntarii din țară și Let’s Do It, Romania!, le vor igieniza, colectând resturi menajere, PET-uri și sticle.

„Multă lume îi întreabă pe cei ca mine și ca voluntarii de la Let’s Do it, Romania! de ce strâng gunoiul după alții. Și eu le răspund simplu: e drept, gunoiul nu e al meu. Dar țara este. Și cu fiecare loc în care las curat, țara e mai frumoasă un pic. De aia mă duc. Că-mi place țara mea și, cum nu știu să cânt sau să învârt steagul deasupra capului, prefer să mă aplec după lucrurile care o urâțesc. Hai și tu, să vezi că nu e nici greu și nici umilitor. E un workout pentru binele naturii și al tău!”, ne îndeamnă Lucian Mîndruță.

Acțiunile de strângere a deșeurilor vor avea loc în următoarele zone: plaja Tuzla (duminică, 27 martie, ora 12:00) – Pădurea Gherghița, București (luni, 28 martie, ora 11:00) – Craiova (marți, 29 martie, ora 11:00) – Orșova, Clisura Dunării (miercuri, 30 martie) – Timișoara (joi, 31 martie, ora 12:00) și în Deva, pădurea din jurul Cetății (vineri, 1 aprilie, de la ora 12:00).

„Ne bucurăm să începem primăvara cu o acțiune de curățenie care să redea frumusețea naturii în câteva orașe din țară. Ne-am alăturat demersului Digi FM și a lui Lucian Mîndruță pentru că, deja de 12 ani, aceasta este misiunea Let’s Do It, Romania!: o țară mai curată, fără deșeuri în natură”, ne spune Anamaria Hâncu, fondatoarea Let’s Do It, Romania!.

Ediția de primăvară a „Turului României Digi FM, cu Lucian Mîndruță” reprezintă, de fapt, curățenia de primăvară. Astfel, fiecare zi a turului înseamnăo „ședință” de strângere a deșeurilor din locurile în care va ajunge realizatorul DigiFM, dar și ocazii prin care ascultătorii, respectiv voluntarii dornici se vor putea alătura unei mișcări cu impact real la nivelul mediului. La finalul fiecărei zile de curățenie, Lucian Mîndruță va realiza emisiunea sa, de la ora 17:00, iar în cadrul acesteia ascultătorii vor descoperi atât bilanțul zilei, cât și detalii privind acțiunea de mobilizare din ziua următoare.

Ediția anterioară a „Turului României Digi FM” s-a desfășurat în luna decembrie 2021, când Lucian Mîndruță și ascultătorii săi au strâns sute de kilograme de articole vestimentare și rechizite pentru copiii din comunitățile defavorizate.

Pentru mai multe detalii legate de proiect, ascultătorii și publicul din mediul online pot accesa pagina digifm.ro.