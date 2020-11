În data de 8 noiembrie, emisiunea Digi Sport Special va împlini 10 ani de existență, aniversare pe care o va celebra printr-o faptă bună – își va dărui ziua unui proiect umanitar susținut de un sportiv care își sărbătorește ziua onomastică la aceeași dată – Mihai Neșu. Echipa Digi Sport Special speră să convingă cât mai mulți telespectatori să ofere un cadou sau să facă o donație în bani pentru Complexul de recuperare pentru tineri și copii cu dizabilități neuromotorii Sfântul Nectarie, susținut de Fundația „Mihai Neșu”.

„Plecam acum 10 ani într-o aventură inedită. Digi Sport plecase deja la drum de ceva vreme și încerca să-și câștige poziția dominantă pe piață. Lucru pe care l-a și realizat destul de repede. Și prin achizițiile de programe, dar, îndrăznesc să cred, și prin „achizițiile” de resurse umane. Am avut prima ediție a emisiunii pe 8 noiembrie. În săptămâna de dinaintea debutului, îmi cam terminasem doza de răbdare, abia așteptam să începem.

Am început cu doi invitați ziariști, Marius Mitran și Decebal Rădulescu, și cu scriitorul Radu Paraschivescu. Foarte repede mi s-au alăturat Dan Filoti, Daniel Nazare, apoi Radu Buzăianu și Remus Răureanu. Ceva mai târziu au început să apară și oamenii din fotbal: Nana Falemi, Dinu Gheorghe, Daniel Stanciu. În timp am ajuns să fim aproximativ 11, cât o echipă de fotbal. Poate că invitații s-au mai schimbat, dar echipa a rămas aceeași. De la prima ediție și până astăzi, suntem aceiași 3 oameni care facem Digi Sport Special: eu și producătorii Paul Andrei și Cătălin Andrieș. Cu Paul mai lucrasem înainte de venirea la Digi, iar pe Cătălin l-am adus la sugestia lui Paul. Poate că unul dintre secretele longevității emisiunii este și formula stabilă de producție. Bineînțeles că noi 3 nu am fi reușit mare lucru fără suportul colegilor de la Știrile Digi Sport, fără reporterii aflați pe teren, fără colegii din car. Împlinim 10 ani și datorită lor.

Dacă îmi spunea cineva acum 10 ani că vom rezista atât, nu l-aș fi crezut. În primul rând din cauza faptului că jucăm pe o piață foarte volatilă, dar Digi Sport s-a dovedit un pilon de stabilitate în vremuri care nu au fost și nici acum nu sunt ușoare. Dacă e să fac un bilanț, aș zice că am atins principalul target: performanță prin audiențe foarte bune și prin impunerea unui standard de decență, onestitate și civilizație. Digi Sport Special este, lăsând modestia la o parte, un reper pe piața media de sport din România. Și sunt mândru de acest lucru!”, mărturisește Vali Moraru, realizatorul Digi Sport Special.

Ediția aniversară de pe 8 noiembrie 2020, pe lângă invitați surpriză, va prezenta și imagini din edițiile anterioare. De asemenea, în cadrul acestei ediții va fi anunțat și cuantumul donațiilor înregistrate. Fostul fotbalist Mihai Neșu intenționează să construiască un centru de reabilitare și recuperare, lângă Oradea, pentru copiii cu dizabilități. Proiectul necesită un buget de un milion de euro, din care, până acum, s-au strâns din donații aproape 900.000 de euro. Centrul a fost proiectat chiar de către fostul fotbalist, care a desenat schițele cu gura, deoarece nu își mai poate folosi mâinile, din cauza paraliziei survenite, în urmă cu 9 ani, ca urmare a unui grav accident produs în timpul unui antrenament.

Fundația poate strânge fonduri și prin SMS, la 8844, cu textul „CRED”. Plata se poate face o singură dată sau lunar (cu posibilitatea dezabonării în orice moment), iar cea mai mică donație poate fi de 2 euro.