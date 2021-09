Digi World va dedica seara de sâmbătă, 11 septembrie 2021, regretatului actor de teatru și film și regizor român, Ion Caramitru (1942-2021), prin difuzarea a două opere regizate de acesta în cadrul Operei Naționale București (ONB): Cavalleria Rusticana (într-un act) & Pagliacci (în două acte), de la ora 21:00.

Cavalleria rusticana este o operă premiată de Editura Muzicală Sonzogno din Milano în anul 1890 și unul din cele mai aplaudate titluri ale curentului verist, iar Pagliacci este o operă în 2 acte, care figurează în repertoriul permanent al teatrelor lirice. Din distribuția operelor, în regia lui Ion Caramitru, fac parte tenorii Șerban Cristache și Daniel Magdal.

Colaborarea posturilor documentare din portofoliul Grupului DIGI cu Opera Națională București a început în 2018, atunci când a venit ideea unui proiect de anvergură: o serie de documentare despre munca intensă din spatele tuturor momentelor artistice ale ONB. Timp de doi ani, au fost generate aproximativ 1800 de ore de material brut din culisele unei instituţii culturale româneşti de prestigiu, un documentar de lungmetraj și alte 10 episoade distincte.

Mihaela Popescu, regizor/ scenarist Digi Documentare, a declarat: Împreună cu echipa Digi World am participat la aproape toate repetițiile. Astfel, am putut înțelege cum se construiește de la zero conceptul unui spectacol de operă regizat de o personalitate marcantă a teatrului românesc. Domnul Caramitru ne povestea că pentru dumnealui notele muzicale sunt un fel de ecuații. De aceea nu îi era greu să se adapteze scenei ONB. În fiecare scenă urmărea atent și riguros prestația fiecarui protagonist, corectând mereu tot ce însemna mișcare scenică, intonație, gesturi și mimică. Am putut admira mai bine de o lună un artist complet, de o valoare inestimabilă! Regretăm trecerea acestuia în neființă…

Conform Digi24, Ion Caramitru era director al Teatrului Naţional Bucureşti (TNB) şi preşedinte al Uniunii Teatrale din România (UNITER). A fost decorat, în 1995, de regina Elisabeta a Marii Britanii cu titlul de „Cavaler de Onoare al Ordinului Imperiului Britanic”. În 2008 a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi.