Digisport.ro se alătură programului Google News Initiative (GNI) AI Launchpad organizat de FT Strategies împreună cu Google. În cadrul acestui program, digisport.ro va avea acces la cele mai recente tehnologii și soluții de inteligență artificială, care vor sprijini dezvoltarea și optimizarea proceselor de producție a conținutului și a strategiilor de distribuție.

AI Launchpad este un program desfășurat pe o durată de cinci luni în care opt site-uri sunt angrenate într-o călătorie cu scopul de a construi o viziune responsabilă și ambițioasă pentru implementarea inteligenței artificiale. Pe parcursul acestui program, participanții sunt ghidați în testarea ideilor prin experimente inovatoare.

Procesul de selecție a fost complex, înregistrând peste 120 de aplicanți din întreaga regiune. Publisherii admiși au demonstrat că au un obiectiv clar pentru program, o echipă competentă, precum și capacitatea de a efectua experimente intermediare cu inteligența artificială.

Folosindu-se de cunoștințele GNI, FT Strategies și de expertiza altor specialiști în domeniu, site-urile vor stabili care dintre componentele afacerilor lor sunt cele mai potrivite pentru valorificarea inteligenței artificiale. Programul explorează posibilitatea integrării inteligenței artificiale în cadrul site-urilor de știri și se concentrează pe îmbunătățirea proceselor existente și, totodată, pe dezvoltarea unor noi soluții. Publisherii au oportunitatea de a-și testa ideile atât în timpul experimentelor, în cadrul sesiunilor 1:1 cu consultanții FT Strategies, cât și pe durata sesiunilor comune, cu reprezentanții celorlalte site-uri participante. Astfel, vor dobândi abilități suplimentare și vor comunica cele mai bune practici în cadrul ecosistemului de știri din regiune.

”Acest program este creat într-un spirit exploratoriu, cu scopul de a demistifica inteligența artificială și de a iniția experimentele în cadrul companiilor. La FT Strategies, ne propunem să îndrumăm profesioniștii din industrie, prin aplicarea cunoștiințelor acumulate la Financial Times. În domeniul inteligenței artificiale, ne confruntăm cu aceleași provocări ca toți ceilalți, din acest motiv FT Strategies a fost fondat pe principiul de a împărtăși învățăturile noastre pentru beneficiul comun. Cu astfel de programe, ne dorim neapărat să creăm un spațiu în care toată lumea să se simtă în siguranță să-și împărtășească ambițiile și temerile”, a declarat Joanna Levesque, Managing Director la FT Strategies.

Digisport.ro este al doilea site din portofoliul DIGI și din România care participă într-un program organizat de Google și Financial Times, după ce digi24.ro a fost ales, în luna aprilie a acestui an, să ia parte la prima ediție a programului Financial Times Strategies Digital Revenue Launchpad din Europa Centrală și de Est.

Despre Digisport.ro:

Site-ul digisport.ro și televiziunile Digi Sport 1, 2, 3, 4, fac parte din Grupul Digi, alături de televiziunea de știri Digi24, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, postul Film Now (pay-tv), televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World, televiziunile de muzică UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio Pro FM, Digi FM, Dance FM și Chill FM.

Despre Google News Initiative

AI Launchpad (AIL) este un program nou, unul dintre multele programe ale Google News Initiative (GNI) create pentru a le oferi companiilor media din EMEA instruire și alte resurse pentru dezvoltarea afacerilor lor digitale.

Google News Initiative reprezintă cel mai mare efort făcut vreodată de Google pentru dezvoltarea jurnalismului în epoca digitală. În cadrul acestor parteneriate și programe, Google News Initiative lucrează cu mii de companii de știri din toată lumea pentru a susține în mod egal jurnalistul independent, sustenabilitatea financiară și dezvoltarea noilor tehnologii.

Despre FT Strategies

FT Strategies este consultatul media specialist deținut de Financial Times. Ghidat de experții care au transformat modelul de afacere al Financial Times într-unul de succes, FT Strategies lucrează cu publisheri de pe întreg globul, pentru a le ajuta să depășească provocările, să ajungă la o creștere sustenabilă și să inoveze cu ajutorul inteligenței artificiale și a tehnologiei.

Compania are competențe vaste în ceea ce privește veniturile provenite de la cititori, implicarea publicului și analiticele, permițând companiilor să construiască relații digitale profitabile cu publicul lor, să prospere în noua economie digitală și să asigure viitorul afacerilor lor.