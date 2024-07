Craiova IntenCity a revoluționat scena festivalurilor din țară cu show-uri unice, proiecte inovatoare și experiențe muzicale de neratat. Mii de oameni au cântat și au dansat, fiind cuceriți de atmosfera creată. Headlinerii showului au fost frații Dimitri Vegas & Like Mike. Dimitri Vegas a declarat în exclusivitate pentru Click! că a fost cucerit de mâncarea românească, dar și de faptul că românul este plin de energie.

IntenCity este festivalul care a adus împreună muzica de ieri și de azi la Craiova, într-o sărbătoare a oamenilor care au știut să dea ritm verii. Pe lângă concerte, zona adiacentă Complexului Sportiv Craiova a fost însuflețită de un târg, ateliere, food court și activități menite să-i atragă pe participanții de toate vârstele. Peste 25.000 de oameni au participat în fiecare seară la festival.

Frații DJ Dimitri Vegas & Like Mike au performat la Craiova. Cei doi au declarat că sunt încântați că s-au aflat pentru prima dată acolo. Dimitri Vegas a spus pentru Click! ce i-a plăcut la poporul român. „Ne place la poporul român ca este foarte petrecăreț și plin de energie. Voi, oameni buni, sunteți gata mereu de distracție. De asemenea, ne place foarte mult mâncarea românească. Am avut parte de o cină grozavă și nu știm exact ce am mâncat aici, dar a fost delicios”, a spus Dimitri Vegas, pentru Click.ro, la conferința de presă de dinainte de show-ul de la Intencity.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet și vezi VIDEO, EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/dimitri-vegas-si-like-mike-cuceriti-de-mancarea-2372262.html