Marți dimineață în timp ce conducea autoturismul pe DN 2, dinspre localitatea Dărmănești către municipiul Suceava, un bărbat de 23 de ani din comuna Sucevița a pătruns pe sensul opus de mers unde a intrat în coliziune cu autoturismul condus regulamentar de o femeie de 28 de ani.

Din accident a rezultat rănirea conducătoarei auto, care a fost transportată cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care, la spital li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.