Doctorul Tabi Apăscăriței îl aduce la rampă pe un tânăr medic ATI de la Cluj care a venit să dea o mână de ajutor Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava. Apăscăriței continuă astfel seria „Eroi în linia întâi”

”El e Marius. Ne știm de foarte mulți ani. El lucreaza în Cluj pe ATI, dar acum a venit la Suceava pentru a ajuta echipa de aici care duce o luptă grea. A venit cu toată inima la Suceava și e un mare câștig pentru că Marius e foarte bine pregătit pe anestezie si terapie intensivă.

L-am întrebat cum rezistă in combinezon, iar el a zis că cel mai greu e atunci când îi oferă apă unui pacient și apoi i se face și lui sete, dar nu se plânge.

I-am zis să aibă grijă să nu se infecteze, iar el mi-a răspuns că atunci când vede cum pacienții îi zâmbesc și cum pleacă înapoi pe secție intr-o stare mai bună, își dă seama că nu ar fi trist dacă s-ar infecta.

Îți mulțumim, Marius! Ai grijă de tine!

Suceava îți mulțumește că ai venit să o ajuți!

România are nevoie de oameni ca tine!”, a scris Tabi Apăscăriței pe pagina sa de facebook.