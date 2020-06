Pompierii militari suceveni au intervenit în această după amiază cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din Câmpulung Moldovenesc. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, incendiul a fost provocat de jocul unor copii cu focul. A ars astereala acoperișului casei pe 60 mp și s-au degradat tavanul și pereții locuinței, precum și bunuri materiale.

