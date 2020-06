Căminele Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava nu sînt redeschise pentru elevi, fiindcă nu există cereri în acest sens. În contextul în care au început pregătirile pentru Bacalaureat, directorul Colegiului, Romeo Tronciu, a fost întrebat prin telefon, la Radio Top, dacă s-au redeschis internatele unității de învățămînt. Răspunsul a fost următorul: „Nu am avut solicitări…Am întrebat la toate clasele…Am făcut solicitări…Oricum, erau puțini copii de clasa a XII-a… În cazul în care vor solicita pentru cele 3 zile de Bacalaureat, vom face demersuri la Direcția de Sănătate Publică și la Inspectoratul Școlar… Dacă vor solicita, îi vom primi…”. Directorul Tronciu a mai spus: „Nu lăsăm copiii pe drumuri. Dacă vor, noi îi primim în internat…”.

, 7.0 out of 10 based on 1 rating