Primarul Sucevei, Ion Lungu, estimează că după data de 1 martie va fi dat ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare a statuii ecvestre a domnitorului Ștefan cel Mare și a zonei adiacente. El a declarat că licitația a fost adjudecată de asocierea formată din firmele „Mateo Rustic” Ipotești și „Exprosoft” Miroslava, la prețul de 562.000 de lei, fără TVA, iar contractul de execuție va fi semnat în curînd. Primarul Lungu a precizat că durata de realizare a investiției este de 120 de zile. Statuia ecvestră a lui Ștefan, amplasată pe platoul Cetății de Scaun, este într-o stare avansată de degradare.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating