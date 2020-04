„Am rămas puțini……. În fiecare zi câte unul cedăm…Dar luptăm până la capăt…. Rugați-vă pentru noi!” (Silvia : asistentă medicală pe secția de infecțioase, Suceava )

„Am permisiunea de la un erou de a posta această fotografie aici. Au rămas puțini, dar nu au renunțat. Acești oameni sunt acolo pentru bunicii noștri, pentru părinți, pentru rude și prieteni. Ei sunt acolo pentru noi în fiecare zi. Numai ei știu cum sunt nopțile pe acea secție…Și nu. Nu e vorba doar de o simplă muncă pentru care s-au angajat. Acești oameni sunt dedicați, sacrifică atât de multe pentru a putea ajuta ! Sunteți o lumină în aceste zile atât de întunecate. Mulțumim și vă prețuim! Suceava vă mulțumește!

România are nevoie de oameni ca voi !”, notează pe pagina sa de facebook Tabi Apăscăriței.