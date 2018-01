Instituția Prefectului – Județul Suceava a acordat o diplomă de excelență dr. ing. Cleopatra Cabuz, suceveancă stabilită în Minessota-SUA, drept recunoaștere a activității excepționale în domeniul ingineriei microsistemelor, dar și în promovarea tradițiilor și valorilor românești. Totodată, dr. Cleopatra Cabuz a fost nominalizată în Cartea de onoare a valorilor bucovinene, în care și-a depus semnătura.

Evenimentul avut loc la începutul ședinței Colegiului Prefectural, desfășurată marți 30 ianuarie 2018, diploma fiind înmânată de prefectul Mirela Elena Adomnicăi. “Vă rog să considerați această diplomă de excelență drept un simbol al aprecierii pe care o meritați”, a spus prefectul.

Dr. Cleopatra Cobuz s-a născut la Suceava, unde a urmat cursurile primare, gimnaziale și liceale, fiind absolventă a Colegiului Național “Ștefan cel Mare”, promoția 1974. Ea a mărturisit, în cadrul întâlnirii de la Prefectură, că “datorez enorm acestui oraș, fiindcă aici m-am format, în Liceul “Ștefan cel Mare”, în rigoarea și extraordinara exigență în tot ce înseamnă actul didactic. Oriunde am fost, pregătirea cu care am venit de la Suceava m-a plasat la nivelul cel mai de sus”.

În anul 1979, a absolvit Facultatea de Electronică și Telecomunicații din București, fiind de profesie inginer în componente electronice, apoi a obținut titlurile de doctor în Inginera Microsistemelor, al Universității Tohoku, Sendai, Japonia, și doctor în Microsensori Integrați, la Universitatea Politehnică București.

Dr. Cobuz a publicat peste 50 de lucrări tehnice și științifice în reviste de specialitate sau în conferințe științifice, precum și în cărți de specialitate, fiind invitată frecvent să vorbească la conferințe de mare prestigiu. Este autoare a 55 de brevete de invenție înregistrate de Biroul de Invenții al Statelor Unite ale Americii. Este membră a Academiei de Științe din SUA, iar din 2005 este vicepreședinte pentru Cercetare și Dezvoltare la Honeywell Industrial Safety, corporație americană cu operare în peste 100 de țări. Începând din ianuarie 2015 este președinte al orgnizației HORA (Heritage Org. of Romanian Americans in Minnesota), o organizație non-profit axată pe păstrarea și promovarea comunităților românești din Minessota și pe promovarea limbii, tradițiilor și culturii românești. Organizația Hora, cu suport financiar din partea Societății de Istorie a Statului Minessota, s-a angajat în realizarea unei trilogii cinematografice pentru documentarea emigrației românilor în Minessota. Primul film documentar al trilogiei, intitulat “Mia de dolari și drumul” (Thousand dollars and back”), lansat în 2014, a fost nominalizat pentru un premiu Emmy, la categoria filme de televiziune. În octombrie 2017 a avut loc premiera părții a doua din această trilogie – “Prin cortina de fier – din România” (“Through the Iron Curtain-from România”), film realizat în colaborare cu prestigioasa televiziune publică PBS. Activitățile de promovare a valorilor românești desfășurate de HORA nu se opresc aici: a fost fondat Corul “Ciprian Porumbescu” și înființată o mică orchestră cu instrumentiști care au învățat să cânte la instrumente tradiționale românești. “Sunt fericită că am reușit să îmbin activitatea profesională, extraordinar de intensă, de o rigoare deosebită, cu partea de suflet a menținerii spiritualității românești”, a spus Cleopatra Cabuz. Ea a continuat cu ideea că ar fi bine ca realizările românilor, valorile fundamentale ale acestora să fie cunoscute, mai ales de către generația tânără.