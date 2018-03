Lungu a înmânat televiziunii române diploma și medalia aniversară la împlinirea a 630 de atestare documentară a orașului și a Cetății de Scaun a Sucevei. Momentul s-a consumat la Muzeul de Istorie din Suceava unde TVR a transmis live vernisajul expoziției ”Centenarul României Mari” precum și semnarea protocolului de colaborare între județele Suceava și Alba din România și raionul Soroca din Republica Moldova, o înfrățire simbol la împlinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. ”Bine ați venit la Suceava poarta de intrare în Bucovina! Bine ați venit la Suceava destinație europeană de excelență premiu obținut săptămâna trecută la Bruxelles”, le-a transmis Lungu celor de la TVR.

El i-a invitat pe români la Suceava la evenimentele culturale din acest an. Ion Lungu a amintit că cu ocazia Centenarului se va dezveli un Monument al Unirii și se va inaugura statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare care în perioada următoare va fi supusă unor lucrări de reabilitare.

Tototdată primarul a subliniat că în septembrie Suceava va fi prezentă la Paris prin Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” care va pune în scenă câteva spectacole la Ambasada României din Capitala Franței.