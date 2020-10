Directoarea celei mai mari școli din Giurgiu este student doctorand la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și are numai cuvinte de apreciere la adresa instituției academice. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu a declarat: „Sâmbătă, am avut bucuria să lucrez cu unii doctoranzi înscriși în anul I, veniți de departe, de la Giurgiu, de exemplu. Și am avut o imensă bucurie să le prezint o Universitate care arată ca un pahar de cristal, strălucitoare și foarte bine organizată. Iar doamna de la Giurgiu, care conduce acolo cea mai mare școală, a fost în foarte multe universități mai mari și mai mici din lume, și mi-a spus că este impresionată de Universitatea „Ștefan cel Mare”. Că nu a mai văzut o asemenea curățenie și organizare decât la Cluj”. Sanda Ardeleanu a adăugat: „Mi-am spus în sinea mea că dacă USV a ajuns să fie comparată la scenă deschisă cu universități din Cluj, înseamnă că suntem în continuare pe drumul cel bun”. Sanda Ardeleanu, care este îndrumătoare de doctorat și coordonatoarea Bibliotecii USV, a precizat că printre studenții doctoranzi se mai află persoane din Timișoara, din Craiova și chiar din străinătate.

