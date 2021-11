Directoarea Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, Carmen Veronica Steiciuc, a încetat din viață, la numai 53 de ani, astăzi după amiază la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” din Suceava unde era internată de câteva zile pentru tratarea infecției cu coronavirus. Decesul a survenit datorită complicațiilor apărute. Dumnezeu să o odihnească în pace!

