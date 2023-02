Directoarea Școlii Gimnaziale nr.1 din Suceava, profesoara Gabriela Mihai, consideră că botezarea vacanței din februarie <vacanță de schi> reprezintă un afront adus majorității elevilor din România. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directoarea a declarat: „Schiul este un sport elitist și eu nu spun că nu trebuie promovat. Este un sport sănătos, frumos, dar este un sport elitist, care costă. Dacă propui o vacanță pe care o numești în spațiul public vacanță de schi, păi ajută-i pe trei sferturi din elevii din țara asta măcar să vadă o pârtie de schi, dacă nu să și schieze. La schi îți trebuie costum, îți trebuie schiuri, îți trebuie ochelari, îți trebuie cască, îți trebuie bani să urci cu telescaunul și îți trebuie bani să ajungi până la baza pârtiei și să reziști acolo o zi. Așa-zisa vacanță de schi a fost gândită pentru un număr foarte mic de copii. La nivelul județului Suceava sunt peste 100.000 de elevi și preșcolari. Cred că doar 1% s-au dus la schi. De curiozitate, voi efectua un sondaj în școala mea să aflu câți copii au fost la schi. Aici s-ar putea să fie ceva mai mulți, fiindcă este o școală de oraș și mai sunt familii cu posibilități. Însă, din 100.000, 99.000 nu au fost la schi”. Profesoara Mihai a completat: „Mă simt cu inima îndurerată că sunt atâția copii care nu pot vedea o pârtie de schi. Măcar dă-le niște vouchere, dacă tot le-ai propus o vacanță de schi, să aibă gratuitate cu trenul sau cu un alt mijloc de transport până la baza unei pârtii de schi. Măcar să știe cum arată”.

