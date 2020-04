Directorul unei instituții din Suceava a recurs astăzi la un gest mai puțin obișnuit dar pornit din situația disperată în care se află județul Suceava grav lovit de pandemia de coronavirus. A îngenunchiat în fața instituției și s-a rugat la Dumnezeu să ajute județul în aceste clipe de cumpănă și să oprească această pandemie. Este vorba de directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor, Daniel Drăgoi. El i-a îndemnat și pe ceilalți colegii ai săi din instituțiile publice la smerenie și la rugăciune. ”Ca director al instituției am luat toate măsurile posibile, am dezinfectat clădirea, am luat măsuri de siguranță pentru oameni dar este un moment în care trebuie să reunoaștem că trebuie să venim cu smerenie și cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu să ajute județul Suceava, să oprească această pandemie. Numai Dumnezeu poate opri această pandemie și pe această cale aș vrea să îndemn toți colegii de la instituțiile publice să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să se îndure Dumnezeu de județul nostru și de țara noastră”, a declarat Drăgoi.

