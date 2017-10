Directorii Muzeului Bucovinei și Bibliotecii ”I.G.Sbiera”, Constantin Emil Ursu respectiv Gheorghe Gabriel Cărăbuș au trecut examenele de evaluare a activității desfășurate în perioada 1 ianuarie 2014-31 iulie 2017. Comisia de evaluare l-a notat cu 10 pe Cărăbuș și cu 9.95 pe Ursu. Rezultatele evaluării finale a celor doi directori vor fi aprobate în ședința de luni a Consiliului Județean. ”In conformitate cu dispozițiile art. 37 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2008, evaluarea finală a managementului instituțiilor publice de cultura de interes judetean din subordinea Consiliului Județean Suceava, respectiv Muzeul Bucovinei și Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” are loc cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management și reprezinta procedura prin care autoritatea verifica modul in care au fost realizate obligatiile asumate prin contractul de management, in raport cu resursele financiare alocate.

Evaluarea finala a managementului institutiilor publice de cultura a presupus parcurgerea a doua etape: analiza raportului de activitate și sustinerea raport ul ui de activitate de catre manager, in cadrul unui interviu, in fata eomisiei de evaluare. Consiliul Judetean Suceava a asigurat evaluarea finala a managementului instituțiilor publice de cultura de interes judetean din subordine, potrivit rapoartelor nr. 21375/29.09.2017 și nr. 21441/29.09.2017 intocmite de comisiile de evaluare a managementului Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” și Muzeului Bucovinei, pentru perioada 01 .01 .2014-31 .07.2017.

Rezultatele evaluarii finale pentru activitatea desfășurata de manageri in perioada 01 .01 .2014-31 .07.2017, nota finala, precum și concluziile rapoartelor intocmite de comisiile de evaluare au fost aduse la cunoștinta managerilor, in scris. in termenul legal precum și la cunoștinta publica pe pagina web a Consiliului Județean Suceava”, a se menționează în expunerea de motive care însoțește proiectul de hotărâre.