Directorul Casei Județene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, a declarat că începând cu data de 1 ianuarie 2020 vor fi majorate indemnizațiile stabilite în temeiul O.G.nr. 105/1999 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.189/2000. Constantin Boliacu a spus că indemnizațiile se vor majora pentru persoanele care au fost deportate în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate,(art.1 alin.1 litera a ) şi persoanele care au fost private de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare,(art.1 alin.1 litera b). Aceste persoane vor avea dreptul la o indemnizaţie lunară de 700 lei, faţă de 400 lei în prezent, pentru fiecare an de deportare ori de detenţie. Boliacu a spus că de aceste majorări vor beneficia și persoanele care au fost refugiate, expulzate sau strămutate în altă localitate (art.1 alin.1 litera c), persoanele care au făcut parte din detaşamentele de muncă forţată (art.1 alin.1 litera d) şi persoanele care au fost evacuate din locuinţa pe care o deţineau (art.1 alin.1 litera g), care au dreptul la o îndemnizaţie lunară de 300 lei, faţă de 250 lei în prezent, pentru fiecare an de strămutare, de muncă forţată sau de evacuare din propria locuinţă. De asemenea, persoanele care s-au aflat în situaţia prevăzută la art.1 alin.1 litera e, respectiv cele care „au fost supravieţuitoare a trenului morţii” au dreptul la o indemnizaţie lunară de 700 lei, în cuantum fix, faţă de 400 lei în prezent. Nu în ultimul rând, soţul supravieţuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevăzute la art.1 alin.1 litera a) -e) şi g), precum şi persoana care s-a aflat în situaţia prevăzută la art.1 alin.1 litera f, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 250 lei, în cuantum fix, faţă de 200 lei în prezent.

„La acest moment, în evidenţele Casei Judeţene de Pensii Suceava se află un număr de 2096 beneficiari ai îndemnizaţiilor stabilite în temeiul O.G.nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.189/2000”, a spus Constantin Boliacu.