Directorul Colegiului Național de Informatică <Spiru Haret> din Suceava, profesorul de fizică Virginel Iordache, a declarat, la Radio Top, că la recent încheiata sesiune a Bacalaureatului, unitatea a avut o rată de promovare de 96,45%. Procentul plasează școala pe locurile V-VI la nivel de județ. Profesorul Iordache a precizat: „Procentul este cu peste 20% mai mare decât cel înregistrat anul trecut în prima sesiune. Numărul mediilor mari este covârșitor. Peste 70% din medii sunt cuprinse între 8 și 10. Din păcate, nu avem nici o medie de 10. Au fost vreo șapte sau opt copii cu note de 10, 10 și 9,90-9,95”. În opinia directorului, creșterea ratei de promovare se datorează muncii. În plus, subiectele au avut un grad mediu de dificultate. Virginel Iordache a menționat: „Mulțumesc copiilor, mulțumesc profesorilor, pentru modul cum s-au implicat, pentru dăruire, pentru abnegație. Nu în ultimul rând, mulțumesc părinților fiindcă au fost aproape de copii și de școală. Școala are o relație bună cu părinții elevilor noștri”.

