Directorul Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava, Renato Tronciu, se declară optimist, dar are și emoții înaintea începerii anului școlar 2020/2021, dat fiind contextul epidemiologic. Directorul a afirmat, prin telefon, la Radio Top: „Trebuie să fim optimiști, dar există și emoții. Emoțiile sunt inerente, pentru că este o situație în care în afara experienței din primăvară, când am avut clasele a VIII-a și a XII-a, dar spațiul a fost suficient pentru acei copii, acum ne lovim un pic de aglomerare. Păstrăm distanța, este clar. Profesorii vor fi implicați de dimineață și până termină programul. Profesorul va supraveghea elevii în clasă și-n pauză. Profesorii îi vor supraveghea și pe holuri și îi vor conduce acolo unde au nevoie, pentru ca elevii să nu se întâlnească în grupuri. Sunt copii totuși. De-abia așteaptă școala, ca să vorbească, să socializeze. Aici intervenim noi și mai oprim puțin povestea”. În altă ordine de idei, Renato Tronciu a spus că unitatea dispune de măști de protecție, de dezinfectanți, dar și de echipamente IT în toate cele 45 de săli de curs. El a subliniat că la „Mihai Eminescu” școala va începe în sistem hibrid, adică o parte din elevi vor fi prezenți fizic în clase, iar ceilalți în on-line, prin rotație, câte o săptămână. Căminul colegiului va fi deschis duminică, iar directorul Tronciu a arătat că în camerele cu două locuri se poate respecta distanțarea, iar în cele cu trei locuri vor sta numai câte doi elevi.