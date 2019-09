La data de 12 septembrie 2019 în București, au avut loc algerile Consiliului de Conducere APMR (Asociația Producătorilor de Mobilă din România), în cadrul căreia, directorul general Simex – dl. Dumitru Blaga a fost ales vicepreședinte. Această alegere, vine în urma experienței și succesului managerial excepțional, demonstrat de către dl. Dumitru Blaga, în decursul experienței sale profesionale din industria lemnului, începută în anul 1986. Și nu în ultimul rând, această funcție de vicepreședinte APMR face cinste României și județului Sălaj.

Brandul internațional de mobilă Simex s-a născut acum 70 de ani, mai exact în 1947 și este în continuă dezvoltare. România rămâne una din țările europene cu o puternică tradiție în industria prelucrării lemnului, fapt demonstrat de creșterea in ascensiune a exporturilor din acest sector. Mobilă Simex este apreciată la nivel mondial, spre exemplu, în viziunea cumpărătorului de mobilă din spațiul ex-URSS brandul Simex este „mercedesul românesc”.

APMR – o prezenţă dinamică în economia naţională, este persoană juridică română de drept privat, înfiinţată în anul 1992, fără caracter politic şi fără scop patrimonial, neguvernamentală, autonomă, funcţionând ca organizaţie profesională şi patronală a producătorilor de mobilă şi produse din lemn, precum şi a agenţilor economici care cooperează la realizarea acestora (producători de materii prime, de produse stratificate din lemn şi de materiale auxiliare pentru mobilă, producători / furnizori de utilaje sau piese de schimb pentru fabricarea mobilei, etc), comercianţi de mobilă, unităţi de cercetare-proiectare şi de învăţământ în domeniu.

De asemenea, APMR actioneaza cu toate fortele pentru conştientizarea şi atragerea atenţiei consumatorilor români asupra produselor autohtone si susţinerea educaţiei şi formării resurselor umane. Informează periodic producătorii de mobilă despre toate târgurile internaţionale care se desfăşoară în domeniu si promoveaza târgul internațional de mobilă din România. Oferă informaţii tehnice, economice, de marketing şi date statistice necesare producţiei şi comercializării produselor în ţară şi în străinătate. Participă la dialogul social cu organele statului, sindicatele, cu alţi factori ai societăţii civile.

APMR este reprezentată permanent ca membru activ la întâlnirile de lucru ale Consiliului General Uniunea Europeană a Mobilei (UEA) si Confederația Mondială a Mobilei (WFC), pe agenda cărora se află permanent discuții privind situația industriilor naționale de mobilă și a celei europene, impactul situației economice globale, impactul noilor tehnologii și digitalizarii, precum și impactul legislației europene și al contextului internațional asupra sectorului, activităţile industriilor naţionale membre şi direcţiile către care se îndreaptă politicile industriale ale CE, respectiv, o mai mare atenţie acordată industriilor bazate pe exploatarea pădurii, provocările individuale (posibile politici de dumping sesizate la nivel național, certificări ale lemnului favorizate de anumite firme sau grupuri de interese) și comune (de mediu și privind atractivitatea sectorului față de forța de muncă tânără sau pregătirea profesională a forței de muncă).

APMR are o largă reprezentativitate la nivel de ramură, cuprinzând peste 406 de societăţi comerciale membre – cu peste 57 mii de salariaţi şi realizează cca. 60% din producţia de mobilă din România, din care cca. 65% se exportă (export 5 luni 2019 = 1057,780 milioane euro). Industria mobilei are un aport net valutar de peste 600 mil. € / an în balanţa comercială a ţării. APMR este membru fondator al Consiliul de Export al Romaniei. Exportul este cel mai important factor de creştere economică, de aceea, trebuie să fim agresivi pentru promovarea exportului, să venim cu programe noi, soluţii noi şi să fim inventivi.