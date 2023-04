Directorul Liceului cu Program Sportiv din Suceava, profesorul Ciprian Anton, susține că LPS crește mici campioni și vrea continuitate pentru aceștia. Într-o emisiune la Radio Top, el a declarat: „În afară de faptul că sîntem un liceu vocațional și copiii trebuie să și meargă la școală, ceea ce ne deosebește de celelalte licee este performanța sportivă. La Colegiul de Artă este cu totul altă discuție. La fel și la colegiile naționale <Ștefan cel Mare>, <Petru Rareș> sau <Mihai Eminescu>. Fiecare are partea lui. La LPS creștem campioni. Așa îmi place să spun și voi repeta asta: creștem campioni”. Profesorul Anton a adăugat: „Trebuie să avem grijă de acești mici campioni, pentru că nu putem să-i ducem mai încolo de 18-19 ani, deși ne-am dori. Ne-am dori ca unii dintre copiii care nu fac pasul către echipele performante sau către sportul profesionist, să poată avea o continuitate de măcar un an ori doi. Sînt copii la 18-19 ani care nu au <explodat>, în adevăratul sens al cuvîntului în ceea ce înseamnă sport, dar la 21-22 de ani ar putea avea un cuvînt de spus”. De asemenea, directorul Anton a afirmat că LPS are protocoale încheiate cu Foresta, CSM și Clubul Sportiv Universitar și a precizat: „Sînt protocoale de colaborare prin care noi încercăm să le acordăm continuitate elevilor”.