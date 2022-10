Președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava și directorul Liceului cu Program Sportiv, profesorul Ciprian Anton, salută parcursul bun al echipei de Liga a III-a, Foresta, și se declară mândru de elevii săi convocați la lotul pregătit de fostul internațional Dorin Goian. După șapte etape, Foresta este liderul seriei I, cu 19 puncte, cu șase în plus față de ocupanta locului secund, Șomuz Fălticeni. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, profesorul Anton, a declarat: „Foresta are cel mai bun atac și cea mai bună apărare. Raportul e de 16 la 3. Cred că e mâna lui Dorin pentru apărare. Apărarea a funcționat. Staff-ul s-a apropiat de jucători, cu toții formează un grup unit, și împreună au făcut rezultatele bune”. Legat de elevii de la LPS incluși în echipa Forestei, Ciprian Anton a afirmat: „Sunt mândru de ei. Scopul nostru este acela de a forma campioni, de a aduce în prim plan copii care să poată evolua la un nivel înalt. Avem și o generație under 16 a profesorului Andrei Ițco, pe locul 3 în Liga Elitelor. Obiectivul nostru e să ne clasăm în primele șase și să mergem în faza următoare. Copii vor veni, important e să avem răbdare. Totodată, cel mai important e că nu trebuie să neglijeze școala”. Profesorul Anton a mai spus: „Atâta timp cât fac parte din loturile unor echipe divizionare, școala este foarte, foarte importantă pentru copiii de la LPS”. Liceul cu Program Sportiv dă câțiva jucători la prima echipă a Forestei.