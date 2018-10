Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, este nemulţumit că a trebuit să piardă o oră şi jumătate la Finanţe pentru a-şi scoate cazierul fiscal. Astăzi, în jurul orei 12.00, el a solicitat documentul pe care vrea să îl folosească pentru înfiinţarea unui ONG. Emil Ursu a spus că pentru început s-a dus la xeroxul din vecinătatea instituţiei ca să cumpere un formular şi să facă o copie după buletin. Apoi, a urcat la etajul III al clădirii Finanţelor unde o angajată i-a cerut să completeze cererea, după care i-a spus că coboare la etajul II ca să înregistreze formularul. După ce a petrecut aproape jumătate de oră plimbîndu-se de la un ghişeu la altul, Emil Ursu a fost anunţat că trebuie să vină după document într-o oră. În schimb, spune Emil Ursu, cazierul judiciar l-a primit pe loc.

