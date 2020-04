Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, se află în autoizolare începînd de sîmbătă, 4 aprilie, după ce o doamnă de la secretariatul instituţiei a fost confirmată cu COVID -19. Emil Ursu a declarat pentru Radio Top că se simte bine. În muzeu mai intră acum doar pazinicii şi angajaţii de la compartimentul restaurare, care în ultimele 14 zile nu au venit la serviciu şi nu aveau cum intra în contact cu colega lor.

