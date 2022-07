Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, crede că ediția 2022 a Festivalului de Artă Medievală <Ștefan cel Mare>, care este programată între 11 și 14 august, în Cetatea de Scaun a Sucevei, va fi una interesantă și reușită, inclusiv datorită sponsorilor. Proiectul este finanțat de Consiliul Județean și din bugetul local. Din sponsorizări s-au strîns aproximativ 150.000 de lei, din care 50.000 provin de la combinatul <Ambro>. Directorul muzeului a afirmat, la Radio Top: „Este o sumă destul de consistentă de la sponsori, o sumă care acoperă o serie de cheltuieli importante. Între acestea, amintesc prezența la Suceava a unei trupe din Turcia cu cai. Turcia are o asociație pe care o folosește pentru a turna filme, iar statul o sprijină financiar pentru recuzită. Ca atare, recuzita este mult peste ceea ce știm noi. Acea mare asociație are peste 2.000 de membri. Din Turcia vin două trupe, una din ele avîndu-l ca membru pe un diplomat, iar cea de care am vorbit are cîțiva membri din două universități. Deci, nu vin oameni necunoscători ai istoriei. Vom mai avea trupe din România, dar și două trupe din Bulgaria și cîte una Ungaria, Ucraina și Republica Moldova. Bulgaria va fi reprezentată în premieră la festivalul din Cetate. Vor fi mai multe trupe cu cai decît la edițiile precedente, iar printre aceasta se va număra și echipa cascadorului Vali Vasilescu”.

Emil Ursu a spus: „Se dorește o ediție mai amplă a Festivalului de Artă Medievală <Ștefan cel Mare>, și e normal să fie așa, mai ales că ultimii doi ani au fost discutabili”. Evenimentul va debuta pe 11 august, la ora 20.30, cu tradiţionala paradă cu făclii, pe traseul Obcini-Primărie-Ana Ipătescu-Cetate. De la ora 20.00, în Cetate va concerta grupul <Proconsul>. Programul festivalului cuprinde piese de teatru pentru copii, dansuri medievale, lupte și turniruri cu cai, precum și spectacole cu focuri. La Cetate va ajunge solia Turciei, iar chef Cătălin Scărlătescu va găti bucate cu savoare medievală. Pe lîngă <Ambro> au mai venit ca sponsori: <Trutzi>, <Aqua Carpatica>, <Adria>, <Generația Tehnoworld>, <Edumax>, <Ritmic>, <Prodalcom>, <Carpatis>, <Netcom Activ>, <Paper Print Invest>, <Lidana>, <Euro Speed>, <Laktotrio>, <Euroluc Trans>, <CAR Învățămînt> Fălticeni, <Bermas>, <Merlin’s>, <Inter Conti>, <Raitar>, <Selgros>, <Savcom>, <Tarsin>, <SUCT>, <Europlast>, <Restaco>, Fundația <Victoria> și Asociația pentru Promovarea Culturii și Tradițiilor din Bucovina Suceava.