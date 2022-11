Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, salută decizia municipalității sucevene de a instala busturi ale unor personalități pe raza orașului. Asta, după ce de Ziua Bucovinei, pe Aleea Unioniștilor din vecinătatea Palatului Administrativ a fost dezvelit bustul generalului Iacob Zadik. Pe alee mai sunt busturile domnitorului Alexandru Ioan Cuza și artizanului Unirii Bucovinei cu Țara Mamă, Iancu Flondor, în timp ce în fața sediului municipalității se află bustul celui mai longeviv primar al Sucevei, Franz Cavaler des Loges. Prezent în studioul Radio Top, directorul instituției muzeale a afirmat: „Este îmbucurător și salutar faptul că în Suceava apar din ce în ce mai multe busturi. Suceava, din 2018 încoace a căpătat câte un bust pe an. Iancu Flondor, Franz Cavaler des Loges, Alexandru Ioan Cuza și acum Iacob Zadik. Însă, părerea mea este aceea că busturile nu trebuie puse numai în centru, ci și în celelalte cartiere, pentru că toți cetățenii sunt plătitori de taxe și impozite. Apoi, să nu uităm că actualul oraș Suceava are o istorie interesantă. El este alcătuit din trei foste târguri, situate de o parte și de alta a graniței dintre vechiul Regat al României și Imperiul Austro-Ungar. Ițcaniul și Suceava erau în Imperiu, iar Burdujeniul în Regat”. Emil Ursu a mai spus că este lăudabilă inițiativa municipalității de a amplasa busturi, însă crede că în oraș ar fi nevoie și de lucrări de artă contemporană.

