Directorul societății de transport public local din municipiul Suceava, TPL, Gabriel Petruc, a fost mandatat de primarul Ion Lungu să majoreze salariile angajaților cu 10%. ”Am avut o discuție cu directorul și l-am mandatat să găsească o posibilitate să majoreze și în acest an cu 10% salariile personalului TPL. Este o responsabilitate mare mai ales la șoferii de autobuze. La dăm autobuze de 500.000 de euro și au responsabilitate foarte mare. Eu le mulțumesc pentru efortul pe care-l fac și așa cum m-am implicat personal în ultimii ani și am a reușit deși eram limitați de acel contract la nivel de ramură să mărim an de an salariile celor de la TPL. Vom face acest lucru și în acest an”, a declarat Lungu. El a subliniat că este un lucru îmbucurător faptul că veniturile TPL au crescut în primele luni ale acestui an comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. ”Am vorbit cu directorul societății și alte aspecte precum să mai suplimenteze pe linia 1 autobuzele mari care au venit și alte modificări de linii gen linia 29 din Ițcani care să meargă și la Gostat”, a mai spus primarul.