Directorul TPL Suceava, Darie Romaniuc, a renunțat la funcție din motive de sănătate, însă, până la sfârșitul anului va mai face parte din conducerea firmei locale de transport în comun, în calitate de director adjunct. Între timp, el își va depune dosarul de pensie. Prezent în studioul Radio Top, Darie Romaniuc a declarat că a condus TPL din 1 octombrie 2005, când s-a înființat, în locul TPS. El a afirmat că în cei 16 ani a avut de numai două ori concediu de odihnă, câte 5-6 zile legate și a adăugat: „Pe hârtie nu am fost niciodată în concediu”. Directorul a mai spus că a împlinit 60 de ani și, astfel, își poate depune cererea de pensionare anticipată. Darie Romaniuc a arătat: „Nu am stagiul complet de pensie de drept. În schimb, am stagiul minim de 35 de ani de cotizare. Voi avea o pensie de vreo 4.000 de lei, dar va exista o penalizare în jur de 30%. Pe primul loc pun sănătatea, pentru că mi-am dat seama că este cea mai importantă în momentul de față”. Recent, el a fost supus unei intervenții chirurgicale. Noul director plin al TPL Suceava este Dănuț Matei, un fost responsabil al parcului auto de la Inspectoratul de Poliție. Darie Romaniuc a subliniat: „Dănuț Matei era la pensie și fiind mai tânăr, având 54 de ani, omul are putere să ducă TPL mai departe”. Unicul acționar al firmei este Consiliul Local.

