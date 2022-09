Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut astăzi în vama Siret discuții cu noul șef al Administrației Regionale de Stat Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk, în care au fost abordate teme de maximă importanță pentru cele două părți. Flutur a declarat că în primul rând s-a discutat despre gestionarea coloanelor de TIR-uri. ”La momentul acesta avem puțin peste 100 de TIR-uri care stau la rând dar au fost perioade când coloana de TIR-uri era foarte mare. Trebuie să apreciez că și Vama și Poliția de Frontieră atât pe partea română cât și pe partea ucraineană s-a mobilizat, a crescut schema de personal care lucrează în vamă cu 25% și dacă în urmă cu 2 luni se procesau undeva la 200-250 de TIR-uri în 24 de ore acum s-a ajuns la 500 chiar 600 pe un sens, pe sensul de ieșire din țară. Același lucru este și pe partea cealaltă”, a spus președintele CJ Suceava.

Un alt subiect important al discuției s-a referit la deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei. ”Am discutat și proceduri de fluidizare a traficului dar soluțiile care ne rămân la îndemână sunt cele legate de deschiderea punctelor de frontieră de la Vicovu de Sus, de la Racovăț și Ulma. Nol vara asta am mai avut niște termene cu care partea ucraineană s-a angajat respectiv 20 iulie pentru deschiderea punctului de la Vicovu de Sus. Nu s-a întâmplat acest lucru. L-am întrebat pe guvernator ce au de gând să facă. Acolo este un drum de aproape 8 km care se betonează. În momentul de față erau betonați circa 2,5 km spre punctul de frontieră de la Crasna. Am convenit cu guvernatorul să ne întâlnim pe frontieră în următoarele 2 săptămâni cu cei de la Vamă și de la Poliția de Frontieră. Am cerut celor de la Vamă și de la Drumuri Naționale să găsească soluții pentru a putea să circule prin această vamă și mașini mai mari de 3,5 tone pentru că în felul acesta putem rezolva problema mărfurilor”, a explicat Flutur. El a subliniat că a cerut părții ucrainene construirii unui nou punct vamal la Izvoarele Sucevei-Șepit. ”Astăzi este termenul de deschidere a ofertelor la licitația pentru drumul de la Izvoarele Sucevei unde mai avem circa 1,5 km de modernizat până în fronieră. Am cerut părții ucrainene să găsim soluția construirii unui punct vamal între România și Ucraina acolo între Izvoarele Sucevei și Șepit”, a spus Flutur care a adăugat: ”Mă bucur de deschiderea de care dă dovadă partea ucraineană”.