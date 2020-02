”Cu sprijinul Consiliului Judetean Suceava si al Universitatii ”Stefan cel Mare” Suceava, Parcul Industrial Siret prinde viata”, a declarat primarul orașului Siret, Adrian Popoiu.

El a amintit că în aprilie 2019 Primăria Siret a depus in parteneriat cu CJ Suceava si Universitatea ”Stefan cel Mare” Suceava un proiect pentru infiintarea unui parc stiintific si tehnologic in cadrul parcului industrial Siret. ”Acest proiect a fost aprobat spre finantare. La nivel de tara sunt doar doua astfel de proiecte: Siret si Oradea. Implementarea proiectului se va derula in perioada 2020 – 2023 iar valoarea este de 4 milioane de euro. Aceasta infrastructura va fi utilizata de Universitatea Suceava pentru activitati didactice si practice dar si pentru cercetare precum si de firme interesate sa califice forta de munca in domeniile abordate in cadrul parcului precum si firme interesate de cercetare si inovare”, a spus Popoiu.

Si-au manifestat intentia de a colabora cu acest parc stiintific AHK Rumaenien ( Camera de Comert Romano-Germana), Universitatea ”Yurii Fedcovici” Cernauti / Ucraina si Platforma pentru inovare deschisa si colaborare ECLIPSE. ”De asemenea suntem in discutii cu cateva firme importante din domeniul Industry 4.0. Una dintre acestea este Bosch Rexroth cu care suntem in discutii in vederea dezvoltarii la Siret un centru de instruire a fortei de munca in zona Industry 4.0. In cadrul acestui proiect va fi construita si dotata o cladire in care va functiona un centru de inovare si instruire Industry 4.0, un IT Open source Hub si un Fablab. Domeniile abordate vor fi Industry 4.0 si Smart Destination (Smart city + Smart tourism)”, a mai spus primarul de Siret.