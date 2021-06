Spitalul Județean ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava a reprezentat unul dintre subiectele importante abordate în timpul vizitei efectuate în județul Suceava la finalul săptămânii de către secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu. ”Vineri, în timpul vizitei în Județul Suceava a secretarului de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, am avut discuții privind Spitalul Județean de Urgență ,,Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, prezentându-i investițiile în derulare, proiecte pe care la are în vedere Consiliul Județean Suceava, precum și aspecte importante cu privire la resursa umană a Spitalului, viitoarea Facultate de Medicină, statutul de spital clinic. Am transmis o serie de particularități ale Spitalului Județean și cu privire la activitatea celorlalte spitale din județ în perspectiva actualizării Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor în contextul pandemiei de COVID-19, posibilitatea ca la nivel central să fie stabilit cadrul general, soluțiile punctuale să poată fi decise la nivelul DSP-urilor din teritoriu”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă.