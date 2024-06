Președintele ales al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a purtat discuții cu premierul Marcel Ciolacu, vineri la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, la reuniunea Consiliului Politic Național al PSD, despre marile proiecte pentru dezvoltarea județului Suceava. Cu acest prilej, Șoldan i-a oferit lui Ciolacu un tricou cu mesajul „Make Suceava Great Again”. La ședință a participat și primarul ales al municipiului Suceava, Vasile Rîmbu. Astăzi am participat la Consiliul Politic Național al PSD, desfășurat la Sâmbăta de Sus, județul Brașov. Am purtat un tricou personalizat cu mesajul „Make Suceava Great Again”, inspirat de sloganul de succes din SUA, pentru a transmite colegilor mei dorința de a „face Suceava măreață”. Am fost încântat că președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a purtat tricoul pe care i l-am oferit, cu același mesaj. De asemenea, m-a bucurat că Suceava a fost în centrul atenției, inclusiv la conferința de presă de după ședință. Am discutat despre marile proiecte pentru dezvoltarea județului Suceava cu premierul Marcel Ciolacu și alți colegi social-democrați din Guvernul României. După preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Suceava, vom începe să lucrăm pentru a asigura o administrație performantă în județul nostru. Make Suceava Great Again! „Și așa se va întâmpla!” – a confirmat premierul Marcel Ciolacu pe pagina sa oficială de Facebook”, a transmis Șoldan.