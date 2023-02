Decizia Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților de a mai angaja un preot în comuna Straja pe lângă cei doi existenți naște în continuare polemici între o parte din credincioși și IPS Calinic. O nouă scrisoare a sosit pe adresa Arhiepiscopiei din partea unor cetățeni ai comunei Straja în care aceștia reproșează faptul că se dorește dezbinarea credincioșilor.

„Înaltpreasfințite, sunt o locuitoare a Comunei Straja. Vreau să știu, dacă este cu puțină, cu ce a greșit părintele Florin Boțic de i se face o așa nedreptate? Noi îl iubim, toți locuitorii de aici, și suntem ca o familie care se ajută ca frații. Tot timpul s-a ocupat de oamenii care au o situație financiară mai proastă și multe altele pe care Înaltpreasfinția dumneavoastră nu le știți. De ce nu ascultați locuitorii de aici și ascultați alte guri mincinoase și egoiste??? De ce vreți să faceți dezbinare în comună? Pentru că asta ați reușit să faceți cu această decizie. Vă rog din suflet, cred că sunteți un părinte bun și am încredere că veți lua aminte la cererile credincioșilor de aici. Suntem mulțumiți de acești preoți pe care îi avem și, ca să știți și Înaltpreasfinția dumneavoastră, tot timpul orice problemă am avut, părintele Florin a fost alinare pentru familia mea și nu numai, pentru mulți locuitori care spun același lucru. Prima dată ați spus că îl veți da afară pe acest părinte bun și blând și acum spuneți că mai aduceți un preot nou care să fie peste aceștia doi, doar să închideți gurile oamenilor. De ce nu aduceți un preot la Parohia 2, deoarece este unul singur?! Eu cred că aici la Parohia 1 este biserică, nu facem mănăstire, și acești doi preoți ajung. Părintele Florin nu a spus niciodată prin ce necaz trece, a ținut durerea în sufletul lui, abia acum s-a aflat în comună datorită deciziei Înaltpreasfinției dumneavoastră care aduce numai tulburare. Nu vă place cum este biserica noastră? Ce vreți, să facem palat din ea? Nu!!! Mulțumim frumos!!! Suntem mândri cu această biserică pe care o avem ca moștenire și amintire de la strămoșii noștri și nu avem nevoie de modificări! Ați mai spus că acest preot paroh nu trebuie să moară ca paroh toată viața, nu? Cu ce drept? Oare Dumnezeu nu vede inimile noastre? Înaltpreasfinția dumneavoastră credeți că nu puteți fi dat jos! ? Dumnezeu ne plătește la fiecare după fapte. Sunteți un Preaînalt, nu Dumnezeu!! Mă rog la bunul Dumnezeu care ne iubește pe toți la fel și nu face diferența între oameni să vă dea gând bun de pace și înțelepciune și toate care sunt de folos pentru a lua o decizie corectă și pentru a nu aduce tulburare în comună!! Dumnezeu vede toate, nu putem noi judeca pe nimeni. Dacă am greșit în ce am spus să mă ierte Dumnezeu și să ne ierte pe toți!”, au scris enoriașii.

”Apreciem faptul că vă iubiți preoții din parohia din care faceți parte, dar aceasta nu vă dă dreptul să aruncați vorbe nedemne de un creștin ortodox. De aici, orice om de bun simț își dă seama de creșterea duhovnicească a dumneavoastră. Știți, în popor se spune: „După sac, și petic”! Extrapolând, aș spune: „La așa duhovnic, așa fiu duhovnicesc”. Cât despre numirea unui alt paroh, care este o prerogativă a episcopului eparhiot, aceasta nu înseamnă înlăturarea ori oprirea celuilalt de la slujire (chiar nu ne dorim să se ajungă în acest punct!). Din contra, degrevat de lucrările administrative consumatoare de energie și resurse, părintele dumneavoastră va avea și mai mult timp să se ocupe de mulțimea proiectelor sfinției sale.

Vă doresc să aveți ani binecuvântați, sper însă că nu cu „mulțimea banilor dați de preoții dumneavoastră” ierarhilor și consilierilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, după cum ați afirmat!”, a răspuns IPS Calinic.