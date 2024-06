Trailer AICI

Pe 5 iunie, noul serial Star Wars: The Acolyte a fost lansat pe Disney+. Cu prilejul premierei, Andra Busuioc, ilustratoare și artist digital, a fost aleasă să se alăture celor 4 artiști din EMEA care au dat curs provocării de a crea un poster inspirat de elementele din noua producție Star Wars. Pentru acest proiect creativ au fost selectate 5 vizualuri ce urmează a fi publicate pe platformele online și offline Disney+ și Star Wars.

The Acolyte dezvăluie în 8 episoade o investigație a unei crime șocante din trecutul unui respectat Maestru Jedi, o călătorie în care nimic nu este ceea ce pare. Tema centrală a serialului The Acolyte, întunericul ce prinde contur în era luminii, s-a regăsit în creația artistei, care s-a inspirat din sentimentul de obscuritate al noii producții, a cărei acțiune se desfășoară în perioada Înaltei Republici. “M-au impresionat cromatica costumelor și mesajele acestora, felul în care Star Wars se joacă întotdeauna cu luminile. Am dorit să aduc o notă mai umanistă vechii bătălii dintre lumina și întuneric, așa că am ales personajul Mae ca element central și dihotomia dintre bine și rău, ca o luptă copleșitoare cu scopul unic de a o câștiga. Am dorit să explorez conceptul de mentorat și modul în care acesta modelează felul în care vedem lumea”, declară Andra.

De altfel, Andra, în vârstă de 32 de ani, rezonează cu acest univers întunecat propus de serialul The Acolyte. După terminarea facultății de Jurnalism și Comunicare, ea s-a simțit fără direcție și așa a început aventura ei în lumea artistică. În încercarea de a se înțelege mai bine pe sine a început să-și schițeze coșmarurile pe un whiteboard, lucru care i-a aprins pasiunea pentru desen. Ulterior, împreună cu un prieten, a înființat în 2014, un studio de creație, iar pasiunea timidă s-a transformat în carieră.

“Sunt profund inspirată de filme, seriale, science fiction, animații și benzi desenate, cu un mic vis ascuns undeva în spatele deadline-urilor, să am propriile publicații la un moment dat. De asemenea, sunt o mare pasionată de jocuri video. Am crescut cu Star Wars, iar dragostea mea pentru SF-uri m-a făcut, mai des decât vreau să recunosc, să visez cum ar fi să lucrez la un proiect unde navele spațiale, droizii și călătoria prin galaxie sunt la ordinea zilei.”

Direcția vizuală și fascinația pentru universul Star Wars

Pentru afișul The Acolyte, artista a ales suprarealismul dark, secondat de simbolism, dar cu accente fantasy, pentru a stârni curiozitatea și pentru a conferi o aură de mister ce poate fi asociată cu suprapunerea celor două lumi: bine și rău. “Cu ani în urmă, când învățam să desenez, unii profesori făceau referire des la abordarea studio-urilor Disney în ceea ce privește complexitatea creării unui personaj și a felului în care redau personalitate din câteva linii. Întotdeauna am admirat munca și talentul lor de a crea lumi întregi. Când am văzut pentru prima dată „Star Wars” și „Disney+” în brief-ul proiectului, am înghețat puțin. Apoi am început să sar de fericire. Sunt foarte recunoscătoare pentru oportunitate și pentru libertatea creativă pe care Disney+ mi-a oferit-o. A fost o aventură fascinantă să mă afund în lumea Star Wars și am iubit fiecare pixel al acestui proiect.”, declară Andra Busuioc.

Primele trei episoade din The Acolyte sunt disponbile pe Disney+ și un nou episod are premiera în fiecare miercuri.

