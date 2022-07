Florentina Radu, o constănțeancă de 45 de ani, mamă a doi copii, se luptă pentru viața ei și pentru a fi, în continuare, alături de familia sa. Femeia a fost diagnosticată cu cancer uterin în stadiul III.

La îndemnul fiicei sale, Florentina a făcut un control ginecologic. Inițial a crezut că este vorba despre o simplă incontinență urinară. Veștile aveau să îi dea însă viața peste cap.

,,Familia mea a refuzat să creadă diagnosticul medicilor chiar și după prelevarea biopsiei. Copii mei au început să plângă. Nu concepeau așa ceva. Sunt foarte afectați! Ei încearcă să fie puternici pentru mine, mă încurajează, îmi spun că totul va fi bine, dar eu știu că ce e în sufletul lor. Ștefania are 21 de ani, iar Andrei doar 13,” povestește Florentina cu lacrimi în ochi.

De la aflarea cumplitei vești au urmat zeci de ședințe de radioterapie, chimioterapie și brahiterapie, tratamentul nu a dat roade, din păcate. La nici o săptămână de la recoltarea biopsiei, Florentina a început să piardă sânge. A fost internată de urgență în spital și supusă unei intervenții laparoscopice.

,,Am făcut radioterapie și urma să mă operez. În urma unui examen RMN am aflat însă că m-am umplut cu metastaze, iar intervenția chirurgicală nu mai era posibilă. Medicii mi-au spus să merg acasă, să-mi petrec ultimele luni din viață cu familia. Nu îmi mai dădeau nicio șansă de supraviețuire. Nici eu, nici soțul, nici copii n-am acceptat verdictul cadrelor medicale și am căutat soluții în străinătate. Am gasit o clinică în Istanbul. Aici am putut să văd și mi s-a explicat exact ce mi se întâmplă. Aveam tumori chiar și pe plămâni, pe esofag. După trei luni de tratament, metastazele s-au sfărâmat,” ne-a mărturisit femeia.

Costurile unei singure cure cu citostatice se ridică la 4500 de euro. Tratamentul complet depășește însă 38.000 de euro.

,,Eu sunt casnică. Doar soțul lucrează. Am cheltuit foarte mulți bani pe cazare, mâncare, transport până aici în Turcia, medicamente, plus chimioterapia. De două luni de zile ne-am scos casa la vânzare, dar până acum nu am găsit un cumpărător. Nu știm ce vom face dacă nu se va vinde, cu ce vom plăti tratamentul. Nu știm nici ce vom face dacă se vinde, unde vom locui!” Sunt doar câteva dintre grijile zilnice ale Florentinei.

,,Oameni obișnuiți ajung uneori în situații neobișnuite. Viața te pune în tot felul de situații disperate. Solidaritatea face însă minuni. De-a lungul anilor am reușit să ajutăm sute de oameni să lupte pentru viața lor. O vom face și de această dată, cu ajutorul vostru! Orice donație făcută în conturile Asociației „Salvează o inimă” o poate ajuta pe Florentina să aibă o șansă reală la vindecare și să se întoarcă sănătosă la cei dragi! Nu contează suma, contează să îi fim alături,” Vlad Plăcintă, președinte Asociația Salvează o inimă.

Pentru donații:

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele Florentina Radu!