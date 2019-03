Claudia Pavel a fost invitată în cadrul unei emisiuni, unde a vorbit despre acuzațiile aduse de Brigitte în timpul competiției „Ferma”. Dacă până acum sora vedetei a fost cea care a comentat subiectul, acum a venit și rândul lui Cream de a se apăra., notează click.ro.

Claudia Pavel a fost invitată la Interviurile VIVA!, unde a dezvăluit că până când nu a ajuns acasă în urma eliminării, ea nu a știut despre declarațiile lui Brigitte care o priveau în mod direct. Cântăreața a ținut să lămurească în prezent presupusa relație dintre ea și fostul soț al lui Brigitte Năstase. „ Spunea că am fost cu soțul ei decedat. Eu pe omul acela nu-l cunosc și nici nu știu cum îl cheamă. Am înțeles că acest om a murit în anul 2002, asta înseamnă că relația mea cu el trebuia să se întâmple înainte, adică atunci când aveam eu 15 ani și eram mare vedetă și aveam mare succes în trupa Candy. Mi se pare ceva îngrozitor. Nu se poate abera în halul acesta la adresa mea. (…) Ca să spui că eu la 15 ani am avut o relație cu un bărbat însurat este cea mai mare prostie”, a declarat Claudia Pavel pentru sursa anterior menționată, conform click.ro.

