Rectificarea bugetară aprobată luni, 11 decembrie, în şedinţa extraordinară a deliberativului judeţean a oferit prilejul unei altercaţii politice între putere şi opoziţie. Cel care a început a fost consilierul judeţean PSD Dan Ioan Cuşnir. Acesta a avut pretenția să se facă specificarea că banii cu care a fost rectificat bugetul Spitalului Judeţean au venit de la Guvern prin Ministerul Sănătăţii.

“Nu e o ruşine să spunem că banii sunt de la Guvernul PSD », a spus Cuşnir, afirmaţie care l-a stârnit pe colegul său de la PNL Ioan Bădeliţă. “Sper să vină vremea unei normalităţi. Ar fi fost bine ca banii să nu vină aşa de târziu în ultima lună a anului ci să vină din timp pentru a putea fi cheltuiţi. Guvernul României nu a dat bani din buzunarul propriu. Sunt banii noştri ai tuturor. Să terminăm cu această demagogie când spunem că tăticul nostru de la Bucureşti Guvernul sau altcineva e binevoitor când nu-i deloc aşa. Sunt banii noştri şi aş vrea să terminăm odată cu retorica asta. Ne dau mulţumim frumos că ne-a dat onoratul Guvern. Sunt banii noştri şi judeţul Suceava trebuie să primească bani mult mai mulţi şi din timp”, a răbufnit Bădeliţă.

Cel care a calmat spiritele a fost preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur. Pe un ton împăciuitor el a mulţumit Guvernului pentru banii alocaţi judeţului Suceava. „Consiliile judeţene trăiesc din banii alocaţi de la Centru. Şi acum suntem cu amendamente pentru a găsi bani pentru finanţare. Evident că aceşti bani se împart de către Guvernul României. Eu cred că dacă tot ne referim la Centenar la unitate la înţelepciune orice ban e venit în judeţul Suceava e binevenit şi trebuie să salutăm şi să mulţumim celor care ne trimit. În egală măsură şi atunci când nu vin sau rămân în urmă cu unele lucruri de investiţii în judeţul Suceava tot de la această masă trebuie să spunem aceste lucruri. Dar sunt bani care vin de la ministerele guvernului României. Am spus-o de fiecare dată pentru peroanele cu handicap în fiecare an în luna decembrie vin aceste sume pentru echilibrare şi este ceva corect. Noi trebuie să mulţumim pentru sumele alocate spitalului judeţean şi vreau să amintesc un lucru că în general principiul Guvernului României indiferent de culoarea lui a fost că dacă o comunitate care are spital în subordine şi finanţează atunci dă şi ministerul ceva”, a declarat Flutur. Deliberativul judeţean a rectificat în şedinţa extraordinară de luni bugetul Spitalului Judeţean cu suma de 9 milioane de lei bani alocaţi de Ministerul Sănătăţii.