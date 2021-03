Conducerea Aspad Com și-a propus să obțină o creștere a vânzărilor de aproximativ 20% în decursul unui an de la investiția în soluțiile Senior Software. Odată cu achiziția sistemului SeniorERP, distribuitorul din București a decis să implementeze un pachet complet de softuri integrate, astfel încât să eficientizeze operațiunile de la A la Z, pentru toate canalele de vânzare.

Aspad COM, distribuitor de materiale pentru mentenanță auto și industrială, a ales suita de sisteme integrate de la Senior Software pentru gestionarea afacerii, creșterea eficienței pe toate cele 4 canale de vânzare (online, retail, industrial, automotive) și îmbunătățirea satisfacției clienților:

SeniorERP și componenta mobilă a acestuia – soft ERP pentru managementul resurselor și creșterea vânzărilor

SeniorVisualBI – sistem Business Intelligence pentru raportarea și analiza datelor

SeniorB2C – platformă online pentru comerțul B2C (business-to-consumers)

SeniorB2B – platformă online pentru comerțul B2B (business-to-business)

HR – pentru gestionarea resurselor umane

La numai câteva săptămâni de la implementarea sistemului SeniorERP, echipa Aspad a observat deja îmbunătățiri semnificative în activitățile companiei:

Simplificarea fluxurilor de lucru pentru agenții de vânzări

pentru agenții de vânzări Eficientizarea fluxului de aprovizionare pentru departamentul de achiziții

pentru departamentul de achiziții Raportări și obligații declarative către stat efectuate din câteva clickuri

și obligații declarative către stat efectuate Acces rapid , de oriunde, la informații pentru vânzători, eliminând apelurile telefonice constante între angajații de la birou și agenții de pe teren

, de oriunde, la informații pentru vânzători, eliminând apelurile telefonice constante între angajații de la birou și agenții de pe teren Simplificarea procesului de ofertare – pentru fiecare oportunitate înregistrată, agenții de vânzări au posibilitatea să genereze una sau mai multe propuneri de oferte. Când clientul acceptă, agentul poate genera rapid comanda în vederea livrării

pentru fiecare oportunitate înregistrată, agenții de vânzări au posibilitatea să genereze una sau mai multe propuneri de oferte. Când clientul acceptă, agentul poate genera rapid comanda în vederea livrării Centralizarea politicilor comerciale și aplicarea automată a acestora pe documente

și aplicarea automată a acestora pe documente Calcularea automată a bonusurilor pentru agenți, în funcție de diferite criterii

pentru agenți, în funcție de diferite criterii O viziune mai clară asupra oportunităților de business

Ce va obține Aspad după implementarea pachetului complet de la Senior Software?

“Pentru mine, achiziția de ERP înseamnă tot pachetul: ERP, BI, B2B și B2C. Prin urmare, am căutat un furnizor care să ne poată livra o soluție completă. Am cercetat piața de software în detaliu și am ajuns la Senior Software. Am urmărit inclusiv studiile de caz și feedbackul de la cei care utilizează deja sistemele. În urma acestei investiții, ne așteptăm ca la finalul unei perioade de 12 luni să înregistrăm o creștere a vânzărilor de circa 20%”, a menționat Cristina Lopată, Director General – Aspad COM.

Prin utilizarea soluțiilor Senior Software, echipa Aspad și-a setat obiective precise precum:

20% creștere a vânzărilor în decurs de un an de la implementare

O mai bună organizare internă a departamentelor

Fluxuri de lucru integrate între departamente – aprovizionare și vânzări, vânzare și facturare

Vizibilitate crescută asupra rentabilității relațiilor comerciale

Acces oricând și de oriunde pentru agenții de vânzări la informații cheie

Optimizarea stocurilor

Analize și raportări detaliate în vânzări, setate în funcție de diferite criterii

O predictibilitate cât mai exactă a potențialului de vânzare

Îmbunatățirea relațiilor cu clienții și partenerii – comunicarea automată prin portal, afișarea istoricului comenzilor etc.

Importanța automatizării și a softurilor integrate pentru distribuitorul Aspad

Înainte de implementarea sistemelor Senior Software, o bună parte din operațiunile Aspad se desfășurau manual, fie din lipsa integrărilor între softurile utilizate, fie pentru că automatizările anterioare se limitau doar la o categorie restrânsă de operațiuni.

În acest mod, anumite taskuri precum transmiterea informațiilor, depunerea unor declarații fiscale, realizarea unor rapoarte sau actualizarea datelor de produs consumau mai mult timp și mai multe resurse decât era necesar.

“Acum aceste procese s-au automatizat și am economisit timp. Intrastatul, declarația referitoare la ambalaje, integrarea magazinului online cu ERP-ul – sunt situații care se fac automat. În plus, agenții de vânzări își fac singuri comenzile, pot vedea clienții, situația vânzărilor și a încasărilor, stocurile și listele de prețuri. Lucrurile sunt mult mai simple”, a specificat Directorul General al companiei Aspad.