Sipex Company, companie care activează în domeniul distribuției materialelor și finisajelor pentru construcții, a debutat astăzi, 3 iunie, pe piața AeRO, segmentul de acțiuni al Sistemului Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București. Acțiunile Sipex Company se tranzacționează sub simbolul bursier SPX. Listarea companiei a fost precedată de plasamentul privat prin care compania a atras de la investitori 10,6 milioane de lei. Capitalizarea anticipată a companiei este de 170,6 milioane lei.

„Suntem încântați să le urăm bun venit la bursă membrilor echipei Sipex Company, a zecea companie care se listează pe piața AeRO de la începutul acestui an. Ne bucurăm că Sipex a reușit să atragă finanțarea necesară de pe piața de capital pentru a-și continua planurile de dezvoltare și totodată ne bucurăm că investitorii la Bursa de Valori București au de astăzi posibilitatea de a-și diversifica și mai mult portofoliul de investiții. Listarea acțiunilor Sipex consolidează prezența sectorului de construcții la bursă.” a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

„Astăzi, 3 iunie 2022, este o zi importantă pentru echipa SIPEX deoarece odată cu listarea acțiunilor SIPEX pe piața AeRO, după 25 de ani de la înființare, mai facem un pas în direcția dezvoltării companiei noastre. Suntem în acest moment a doua companie de distribuție a materialelor de construcții din România și vrem să ne consolidăm această poziție. Acționăm în 3 canale de vânzare și anume: retail tradițional, business to business și on-line, iar experiența căpătată în cei 25 de ani de existență ne dă dreptul să spunem răspicat că știm ce trebuie să facem pentru a răsplăti încrederea acționarilor noi, care au achiziționat sau care vor achiziționa acțiuni SIPEX. Vreau să le mulțumesc partenerilor noștri, furnizori, revânzători, companii de construcții, echipe de mici meseriași care de-a lungul timpului au crezut în mine și în echipa SIPEX și cu care am dezvoltat parteneriate durabile. De asemenea, vreau să mulțumesc echipei SIPEX alături de care am parcurs toate etapele de până acum precum și echipei BRK Financial Group pentru suportul acordat în realizarea acestui proiect!”, a declarat Irinel Gheorghe, Director General Sipex Company.

Sipex a derulat în data de 24 februarie 2022 un plasament privat de acțiuni, în cadrul căruia au participat 53 de investitori, dintre care 37 de persoane fizice și 16 persoane juridice. Compania a emis un număr de 16.595.656 acțiuni ordinare în cadrul operațiunii de majorare de capital, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, la un preț de subscriere de 0,64 de lei/acțiune. În urma plasamentului privat, Sipex a atras de la investitori suma de 10,6 milioane lei. Plasamentul privat și listarea acțiunilor au fost realizate cu sprijinul BRK Financial Group.

„Ne bucurăm să vedem că există companii care reușesc să atragă interesul investitorilor în operațiunile de finanțare, chiar și într-un context de piață dificil, întărind încă o dată faptul că piața de capital poate fi o alternativă pentru atragerea de capital în orice moment. Astăzi încheiem proiectul listării Sipex, o companie matură, cu o poziționare semnificativă pe piața materialelor de construcții care are un istoric solid fie că vorbim de dezvoltarea businessului în sine, fie despre rezultatele operaționale” a declarat declarat Răzvan Raț, Director General Adjunct BRK Financial Group.

Sipex a fost fondată în anul 1997 și are în prezent o echipă formată din aproape 300 de angajați. Compania beneficiază de reprezentare și distribuție la nivel național prin rețeaua de 12 centre logistice din diferite regiuni ale țării, funcționând ca puncte de lucru și de desfacere. Printre planurile de dezvoltare ale companiei pentru anul curs sunt deschiderea de noi puncte de lucru, lansarea noului magazin online sipex.ro, implementarea noii identități vizuale la nivelul întregii companii, completarea pachetului de produse cu furnizori noi, producători interni dar si externi.

În viitor, compania își propune să facă trecerea pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.

Mai multe informații despre acțiunile SPX sunt disponibile aici.