Din 16 martie, în fiecare joi, de la ora 21:00, DIVA difuzează – în premieră în România – câte două episoade din cel mai recent sezon din serialul „Premisa unui dezastru” („Departure”, lansat în 2019), o coproducție Canada/SUA/Marea Britanie. Această poveste cu accente polițiste a fost ultimul proiect al lui Christopher Plummer, care a murit în februarie 2021 și a apărut doar în primele două sezoane.

Serialul procedural „Premisa unui dezastru” propune ceva ușor diferit de clasicele povești polițiste în care se rezolvă un caz/sezon: eroina Kendra Malley (Archie Panjabi, din „Soția perfectă”) este expertul nr. 1 în lume în dezastre de amploare, în care sunt implicate diverse mijloace de transport. Și fiecare serie este axată pe câte o modalitate de transport care provoacă accidente cu numeroase victime. Primul sezon a fost centrat pe dispariția Zborului 716, deasupra Oceanului Atlantic. În sezonul 2, echipa era recrutată de Autoritatea Federală de Siguranță a Transporturilor, pentru a descoperi motivul deraierii unui tren experimental de mare viteză (The Apollo), în Michigan. Iar a treia serie – care va fi difuzată din 16 martie, joia, de la ora 21:00, de postul DIVA – se concentrează pe un accident de feribot.

În cele 6 episoade noi din „Premisa unui dezastru”, echipa de investigatori condusă de Kendra și Dominic Hayes (Kris Holden-Ried, din „Vikingii”) încearcă să descifreze misterele scufundării unui feribot (botezat The Queen of the Narrows), pe ruta Boston – St. John’s (Newfoundland, Canada). Pentru majoritatea celor 500 de pasageri, traseul este unul de vis, în care admiră balene și aisberguri, în ciuda faptului că ajung în zona pe care s-a scufundat Titanicul. Într-o noapte în care vremea se înrăutățește, pe vas se aude un zgomot puternic, care produce panică: pasagerii se grăbesc la bărcile de salvare, nava se umple de apă cu o viteză alarmantă și se scufundă, provocând o tragedie.

Filmările la a treilea sezon din „Premisa unui dezastru” au început în toamna lui 2021, au avut loc în Newfoundland și Toronto (Canada), iar în distribuție apar mai multe fețe noi, printre care și celebrul Eric McCormack („Will și Grace”). Acesta este Căpitanul Coleman Banks, care încearcă să salveze toate victimele de pe feribot și, când dă greș, își folosește expertiza din marina militară (acumulată în cei 30 de ani de profesie), pentru a ajuta cum poate echipa de investigatori. Dar – evident – are și el propriile secrete, bine ascunse.

Christopher Plummer („Sunetul muzicii”, „Începători”, „La cuțite”), care jucase rolul lui Howard Lawson, mentorul protagonistei interpretate de Archie Panjabi, nu mai apare în serial. Actorul a murit în februarie 2021 (acesta a fost ultimul lui rol), iar Panjabi a povestit că modul în care relaționau personajele lor din serial a imitat perfect prietenia lor din viața reală. În total, Plummer a apărut în 9 dintre cele 12 episoade ale serialului.

Aflați deznodământul acestui mister acvatic, în luna martie, numai la DIVA (serialul începe pe 16 și se termină pe 30 martie)!