Marion

Din 2 februarie, câte două episoade, de la 21:00, în fiecare joi.

Seria franțuzească o are în prim plan pe Edwige Marion (Louise Monot), care se alătură echipei de la Gara de Nord din Paris în calitate de comisar de divizie, al brigăzii de căi ferate. Ea investighează cele mai întunecate cazuri, încercând în același timp să echilibreze responsabilitățile de mamă pentru fiica sa adoptată și rolul ei de polițist. Poveste este bazată pe romanul omonim semnat de Danielle Thiéry.

Creat de Danielle Thiery și cu distribuția formată din Louise Monot, Gwendolyn Gourvenec și Bertrand Nadler, cele 6 episoade au fost lansate în 2022.

Filme romantice în Luna Îndrăgostiților

Sâmbăta și duminica, de la 16:00

Duminica, 5 februarie este difuzat filmul romantic Regăsirea (The Story of Us, 2019) cu Maggie Lawson și Sam Page. Librăria lui Jamie e amenințată de un nou proiect, iar arhitectul e Sawyer, fostul ei iubit. Îi va ajuta trecutul să găsească un interes comun?

Sâmbăta, 11 februarie ne aflăm În prezența dragostei (Presence of Love, 2022) un film romantic în care Joss, o profesoară la universitate, merge în Anglia pentru a vizita ferma unde a crescut mama ei și se apropie de unul dintre localnici, Daniel, un tată singur.

Sâmbătă, 18 februarie, vizionăm o Încurcătură mediteraneană (Mix Up in the Mediterranean, 2021) este filmul romantic în care un bucătar din provincie se dă drept fratele său, un bucătar din NY, pentru a concura la un concurs culinar și se îndrăgostește de organizatoare.

Crime în Franța

Noi filme miercurea, de la 21:00

La DIVA luna februarie este și plină de mistere și cazuri complicate numai bune de investigat în serile de miercuri. 1 februarie aduce Surse criminale (Sources Assassines (Murder In The Auvergne Mountains), 2017). Pe 8 februarie vizităm un sat aplin francez pentru a studia Pietre negre (Roches Noires (Murder In Tarentaise Valley), 2018). 15 februarie poartă publicul prin Courrieres, locul dezastrului minier din 1906, în filmul Crime la Lille (Meurtres À Lille (les Crimes Silencieux), 2017). Pe 22 februarie este investigată o Crimă pe insula d’Yeu (Murder In Ile D’yeu, 2015).

Camera de gardă S8 – imagini https://we.tl/t-KW41r8bDnm

Din 14 februarie, câte două episoade, marțea, de la 21:00

Cea mai aglomerată secție de urgență din Chicago își deschide larg porțile pentru sezonul cu numărul 8 și îi readuce în lumina reflectoarelor pe Dr. Will Halstead, care luptă pentru a-și sprijini pacienții, Dr. Daniel Charles, psihiatrul spitalului, Sharon Goodwin, care se asigură că toți pacienții primesc nimic mai puțin decât îngrijire de calitate și compasiune, Dr. Ethan Choi și călătoriea sa de auto-descoperire și pe asistenta Maggie Lockwood, care se confruntă cu probleme profunde de familie.

Actorii Nick Gehlfuss, Marlyne Barrett, Marlyne Barrett, Yaya DaCosta, Oliver Platt și Dominic Rains revin în distribuție. Noul sezon a fost lansat în septembrie 2022 și are 12 episoade.

Blanca: Fără ochi – imagini https://we.tl/t-DatmP7YeO3

Din 27 februarie, lunea, de la 21:00

Cele șase episoade o au în prim-plan pe Blanca (Maria Chiara Giannetta), o tânără care a orbit în copilărie, se folosește de abilitățile sale auditive și analitice excepționale în munca sa de consultant al poliției în Genova.

Producția italiană este bazată pe romanul semnat de Patrizia Rinaldi și a fost lansată în decembrie 2021. Din distribuție fac parte Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno și Enzo Paci

Seriale care continuă:

Durere și vindecare (Nurses / Enfermeras, 2019)

De luni până vineri, de la 17:50, câte două episoade.

Actiunea de la Spitalul Universitar Santa Rosa este în toi în noile episoade din februarie. Pentru a-l înveseli pe Camilo, Hector promite că îl va aduce pe Rambo, hamsterul său, la spital. Valentina, Esteban și Paula vor să afle unde e Roman, iar Maria Clara primește oferte și în viața personală și cea profesională.

Astrid și Raphaelle S3 (Astrid et Raphaëlle, 2022)

Lunea, de la 21:00 – Finalul sezonului pe 20 februarie

Astrid Nielsen și Raphaëlle Coste au parte de noi investigații provocatoare în finalul sezonului când caută făptșul unei crime bizare și misterioase, după ce un biolog cercetător este găsit mort într-o seră tropicală. Astrid își vede stabilitatea emoțională pusă în pericol atunci când ea și Raphaëlle cercetează moartea misterioasă a mai multor bărbați fără adăpost.