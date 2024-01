Din 1 februarie, în fiecare joi, la ora 20:00 – imagini

În luna februarie DIVA le propune telespectatorilor o serie cutremurătoare de povești TV: 5 filme thriller difuzate în premieră în fiecare seară de joi. Colecția plină de tensiune include povești inspirate de cazuri reale, prezentate în emisiuni TV americane ca „Dateline” sau de tip true-crime.

1 februarie – „Răpirea lui Abby Hernandez” („Girl in the Shed: The Kidnapping of Abby Hernandez”, 2022) spune povestea inspirată de realitate a unei adolescente (Lindsay Navarro) care a fost răpită și abuzată, în 2018.

(„Girl in the Shed: The Kidnapping of Abby Hernandez”, 2022) spune povestea inspirată de realitate a unei adolescente (Lindsay Navarro) care a fost răpită și abuzată, în 2018. 8 februarie – „Evadare din iubire” („Jailbreak Lovers”, 2022). Toby Dorr (Catherine Bell) reabilitează câini abuzați, în colaborare cu o închisoare din Kansas, unde se îndrăgostește de un tip condamnat pentru crimă, pe care îl ajută să evadeze. Filmul este inspirat tot de un caz real.

(„Jailbreak Lovers”, 2022). Toby Dorr (Catherine Bell) reabilitează câini abuzați, în colaborare cu o închisoare din Kansas, unde se îndrăgostește de un tip condamnat pentru crimă, pe care îl ajută să evadeze. Filmul este inspirat tot de un caz real. 15 februarie – „Gardă de corp” („Bodyguard Seduction”, 2022). Charly Huxton (Jessica Morris) este un CEO de succes, care trebuie să decidă dacă are sau nu încredere în noul ei bodyguard, atrăgătorul Jonathan Makepeace (Ross Jirgl).

(„Bodyguard Seduction”, 2022). Charly Huxton (Jessica Morris) este un CEO de succes, care trebuie să decidă dacă are sau nu încredere în noul ei bodyguard, atrăgătorul Jonathan Makepeace (Ross Jirgl). 22 februarie – „Îndrăgostit de soția partenerului” („In Love with My Partner’s Wife”, 2022). În scenariu, soția polițistului corupt Frank Miller (Jonathan Stoddard) – Eve (Gina Vitori) – scapă de abuzurile acestuia, refugiindu-se în brațele partenerului său, detectivul Paul Ford (Andrew Spach). Dar Frank nu are de gând să-i lase să scape așa ușor…

(„In Love with My Partner’s Wife”, 2022). În scenariu, soția polițistului corupt Frank Miller (Jonathan Stoddard) – Eve (Gina Vitori) – scapă de abuzurile acestuia, refugiindu-se în brațele partenerului său, detectivul Paul Ford (Andrew Spach). Dar Frank nu are de gând să-i lase să scape așa ușor… 29 februarie – „Amintiri despre o crimă” („Hidden Murder Island”, 2023). Două tinere sunt atacate într-un camping și doar una supraviețuiește, dar are amnezie: Fey (Allie Forsberg). Scenariul are la bază o poveste adevărată.

Filme de Ziua Îndrăgostiților

În perioada 14-18 februarie, la ora 16:00

Pentru a marca ziua Sfântului Valentin, DIVA a programat pe post 5 filme romantice, difuzate în premieră și perfecte pentru orice cuplu de îndrăgostiți și toți pasionații de povești cu final fericit! Scenariile acestor povești dezvăluie că muzica face minuni, magia există și în realitate și câteodată persoana perfectă pentru tine îți este cel mai bun prieten.

14 februarie – „Armonia inimii” („Harmony from the Heart”, 2022), un film despre Violet (Jessica Lowndes, care a scris și scenariul poveștii TV), un terapeut muzical care descoperă că iubirea poate fi cel mai bun leac, după ce îl cunoaște pe Blake (Jesse Metcalfe, din „Neveste disperate”).

(„Harmony from the Heart”, 2022), un film despre Violet (Jessica Lowndes, care a scris și scenariul poveștii TV), un terapeut muzical care descoperă că iubirea poate fi cel mai bun leac, după ce îl cunoaște pe Blake (Jesse Metcalfe, din „Neveste disperate”). 15 februarie – „Cere-mă la Paris” („A Paris Proposal”, 2023). Colegii Anna (Alexa PenaVega) și Sebastian (Nicholas Bishop) merg la Paris, cu afaceri, dar ajung într-o situație jenantă atunci când clientul companiei lor îi ia drept un cuplu fericit. Pentru a nu-l dezamăgi, cei doi mențin aparențele.

(„A Paris Proposal”, 2023). Colegii Anna (Alexa PenaVega) și Sebastian (Nicholas Bishop) merg la Paris, cu afaceri, dar ajung într-o situație jenantă atunci când clientul companiei lor îi ia drept un cuplu fericit. Pentru a nu-l dezamăgi, cei doi mențin aparențele. 16 februarie – „Dragoste peste timp” („Rip in Time”, 2022). Cultivatoarea de produse organice Sarah (Torrey DeVitto, din serialul „Camera de gardă”) are parte de un șoc, după ce îl cunoaște pe Rip Van Winkle Jr. (Niall Matter), un bărbat care susține că e un călător în timp, din anul 1787.

(„Rip in Time”, 2022). Cultivatoarea de produse organice Sarah (Torrey DeVitto, din serialul „Camera de gardă”) are parte de un șoc, după ce îl cunoaște pe Rip Van Winkle Jr. (Niall Matter), un bărbat care susține că e un călător în timp, din anul 1787. 17 februarie – „Mai dulce ca ciocolata” („Sweeter Than Chocolate”, 2023). În film, un reporter TV (Dan Jeannotte) vrea să afle secretele unei brutării care ar avea o rețetă secretă pentru iubirea adevărată. Proprietara Lucy Sweet (Eloise Mumford) nu se va lăsa convinsă așa ușor să dea tot din casă!

(„Sweeter Than Chocolate”, 2023). În film, un reporter TV (Dan Jeannotte) vrea să afle secretele unei brutării care ar avea o rețetă secretă pentru iubirea adevărată. Proprietara Lucy Sweet (Eloise Mumford) nu se va lăsa convinsă așa ușor să dea tot din casă! 18 februarie – „Făcut pentru tine” („Made for Each Other”, 2023). Rachel (Alexandra Turshen) sculptează un bărbat ideal (Aaron O’Connell) și îl aduce la viață cu ajutorul magiei. Dar nu trece mult și începe să se îndrăgostească de prietenul ei, David (Matt Cohen), care nu e deloc perfect.

„Urmărește” („Follow”, 2023)

Din 25 februarie, duminica, câte două episoade, de la 21:30

Miniseria franceză „Urmărește” („Follow”, din 2023) o are în centru pe Léna (Marie Colomb), o polițistă de 28 de ani, care se mută la Paris și devine Community Manager, în cadrul Departamentului de Comunicare al sediului central al poliției. Tânăra este expertă în rețelele sociale – ceea ce se dovedește a fi un atu de neprețuit pentru Comisarul Agathe Ruffin (Marilyne Canto). Mai ales după ce Léna începe un joc periculos, comunicând pe rețelele de socializare cu un periculos ucigaș în serie. Producția are 6 episoade.

Ultimul episod din sezonul 4 „Astrid și Raphaëlle” („Astrid et Raphaëlle”, 2023)

Luni, 26 februarie, la ora 20:00

În al optulea și ultimul episod al sezonului cu numărul 4 din serialul franco-belgian „Astrid și Raphaëlle” („Astrid et Raphaëlle”, lansat în anul 2019), Raphaëlle este găsită amnezică, la volanul unei mașini accidentate; alături are un pasager mort. A doua eroină titulară vrea cu orice preț să dovedească tuturor nevinovăția colegei sale, iar dinamica echipă formată din Astrid și Raphaëlle – interpretate de Sara Mortensen, respectiv Lola Dewaere – are în față o ultimă provocare de zile mari.