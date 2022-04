De pe plajele însorite din Hawaii, direct la DIVA, vine un nou personaj carismatic și aventuros: „Magnum, detectiv particular” (Magnum P.I., 2018). Noul serial difuzat în premieră în România, începe pe 25 aprilie și este programatde luni până vineri de la ora 20:00. Peter M. Lenkov, producătorul serialului Hawaii 5.0aduce în atenția publicului un alt serial plasat și filmat în Hawaii cu o distribuție impresionantă formată dinJay Hernandez (Bad Moms, Hostel), Perdita Weeks (Tudors, As Above, So Below), Zachary Knighton (Happy Endings), Stephen Hill (Blue Bloods) și Tim Kang (The Mentalist).

Thomas Magnum (Jay Hernandez), fost militar în trupele navale de elită devine detectiv particular în Hawaii,este angajat ca și consultant de securitate pentru un scriitor.Se mută în Hawaiiunde beneficiază pe lângă frumusețea exoticei insule, de toate facilitățile pe care angajatorul său i le oferă, inclusiv o mașină Ferrari. Cu toate acestea, el este uneori deranjat deîngrijitoareamoșiei, pe nume Juliet Higgins (Perdita Weeks) șide cei doi câini răutăcioși ai acesteia, Zeus și Apollo.

Magnum lucreazăca detectiv privatajutat de cei 2 cei mai buni prieteni ai săi din armată: Orville „Rick” Wright (Zachary Knighton), foarte conectat cu mulți oameni importanți din Hawaii, și proprietarul de elicopter, Theodore „TC” Calvin. (Stephen Hill).Investigațiile creează uneoristări conflictuale între Magnum și detectivul Departamentului de Poliție din Hawaii, Katsumoto (Tim Kang) căruia nu-i placestilul lui de lucru.

Magnum P.I este un remake al serialului cu același nume din 1980, în care rolul principal a fost interpretat de legendarul Tom Selleck.

Începând de luni, 25 aprilie, luați o oră de vacanță plină de adrenalinăla DIVA și descoperiți părțile surprinzătoare al arhipelagului, într-un Ferrari roșu alături de „Magnum, detectiv particular!”