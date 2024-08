În lumea celebrităților, este o normalitate ca bărbații de la Hollywood să aibă iubite și soții mult mai tinere decât ei. Însă, există și dive care consideră că vârsta e doar un număr și care recunosc că preferă bărbații mai tineri. Chiar dacă relațiile lor au fost criticate la început, au trecut testul timpului, notează click.ro.

Madonna (65 de ani) s-a afișat în ultima vreme în compania unui bărbat misterios, mult mai tânăr decât ea. Diva a publicat imagini cu acesta pe Instagram, în ipostaze destul de intime. Cei doi s-au fotografiat în pat în timp ce ea era topless, îmbrățișați pe canapea, dar și ținându-se de mână pe stradă.

Însă, Madonna pare că vrea să-l protejeze pe frumușelul de lângă ea, căci nu a dezvăluit numele sau vârsta acestuia, potrivit publicației americane Page Six. Anterior, Regina Muzicii Pop a fost într-o relație cu dansatorul Ahlamalik Williams (29 de ani), de care s-a despărțit în 2022, potrivit sursei citate.

În urmă cu ceva timp, într-un interviu acordat pentru The New York Daily News, cântăreața a afirmat că are relații cu parteneri mai tineri pentru că cei mai mulți bărbați de vârsta ei sunt deja căsătoriți și au familii: „Eu sunt o persoană dornică de aventură. Trebuie să fii foarte deschis ca să pășești în lumea mea. Bărbații mai în vârstă sunt mai închiși la minte și nu sunt dornici de distracție, așa cum sunt cei tineri”. Madonna a fost căsătorită anterior cu Guy Ritchie și Sean Penn.

Sursa foto: Facebook

Citește mai multe și vezi FOTO pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/divele-batrane-prefera-tinereii-madonna-vazuta-2379843.html